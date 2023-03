Iberdrola regroupe ses activitÃ©s sous une nouvelle et mÃªme entitÃ©, Iberdrola France

Le groupe Iberdrola, leader mondial des énergies renouvelables, annonce la création d’Iberdrola France et fait de ce pays un de ses axes prioritaires de développement en Europe. Emmanuel Rollin, auparavant directeur de l’activité Eolien en mer d’Iberdrola Renouvelables, devient CEO d’Iberdrola France. Il a dès maintenant la charge de déployer dans le pays le plan de développement ambitieux d’Iberdrola.

La nouvelle entité Iberdrola France, en cours de constitution, intègre toutes les activités d’Iberdrola en France, à savoir le développement et l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables et la fourniture de solutions énergétiques avancées pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de décarbonation.

La France, un des pays prioritaires de la stratégie de croissance du Groupe Iberdrola en Europe

Le Groupe Iberdrola a récemment confirmé la France comme l‘un des pays prioritaires de sa stratégie de croissance, au même titre que l’Allemagne et l’Australie. Les investissements actuels et à venir portent en particulier sur l’éolien en mer, mais aussi sur l’éolien terrestre, le photovoltaïque et les services de transition énergétique aux entreprises. La nouvelle organisation et ces investissements de plusieurs milliards d’euros permettent au Groupe d’asseoir sa position comme l’un des principaux acteurs du marché de l’énergie en France et de jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique du pays.

Emmanuel Rollin CEO d’Iberdrola France

Emmanuel Rollin sera le CEO de la société Iberdrola France qui est en cours de création. « Je suis très fier de prendre la direction d’Iberdrola France, dont les équipes sont pleinement mobilisées pour mettre en oeuvre les grandes ambitions du Groupe pour notre pays, fondées sur l’accélération de la transition énergétique. En réunissant toutes nos activités sous une même entité, nous nous donnons les moyens pour fournir à nos clients des solutions pour atteindre leurs objectifs de décarbonation et pour aider la France dans sa quête de souveraineté énergétique et dans la lutte contre le dérèglement climatique. » déclare Emmanuel Rollin, futur CEO d’Iberdrola France. Emmanuel Rollin a rejoint le Groupe Iberdrola en 2008, comme responsable du Développement (2008-2012). Il a ensuite été nommé Directeur du projet éolien en mer de Saint-Brieuc (2012-2018), puis Directeur éolien en mer d’Iberdrola Renouvelables France (2018-2022). Il avait auparavant occupé divers postes chez Renault, de 1990 à 2008, en France et à l’étranger. Il est diplômé de l’ESIEA (École supérieure d’informatique électronique automatique) à Paris.

Iberdrola France, une capacité de 614 MW en France cette année

Présent en France depuis vingt ans, avec son siège social à Paris – La Défense et ses antennes en région Bretagne, PACA, Grand Est et Nouvelle Aquitaine, Iberdrola France a développé une stratégie d’investissement à long terme dans le pays qui lui permettra d’atteindre une capacité installée de 614 MW cette année.

L’entreprise compte parmi les pionniers de l’éolien en mer en France, grâce au parc éolien de Saint-Brieuc de 496 MW, en cours de construction. Iberdrola exploite en France 11 parcs éoliens terrestres totalisant une puissance installée de 118 MW. La société développe un portefeuille de projets éoliens terrestres et photovoltaïques de plus de 800 MW à différents stades d’avancement.

Iberdrola crée également des alliances intersectorielles en vue de réaliser de nouveaux projets d’énergie propre auprès d’acteurs industriels (contrats long termes PPA, installations solaires en autoconsommation, chaleur industrielle renouvelable, biomasse,…).

