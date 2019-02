Neoen conclut un nouveau programme de financement en dette senior d'un portefeuille de projets PV et Ã©oliens franÃ§ais

Neoen, leader indépendant français de la production d’énergies renouvelables et l’un des plus dynamiques au monde, vient de signer un nouveau programme pour le financement en dette senior d’un portefeuille de projets solaires PV et éoliens français. Emmenée par un consortium de banques composées de la Caisse d’Epargne CEPAC, Bpifrance et la BEI, cette ligne de financement a été conclue dans des conditions très compétitives. En particulier, la Caisse d’Epargne CEPAC a pu faire bénéficier Neoen du partenariat qu’elle a conclu avec la BEI et qui lui permet elle-même d’abaisser son coût du financement. Partenaires de longue date de Neoen, la Caisse d’Epargne CEPAC et Bpifrance ont également accepté d’allonger la maturité des instruments financiers proposés au-delà du terme des contrats d’achat d’électricité des projets proposés.

Serge Stepanov, directeur financier de Neoen, déclare : « La conclusion de ce nouveau programme de financement, de taille substantielle, dans des conditions très compétitives, met à nouveau en lumière notre agilité en termes d’ingénierie financière – ce qui est un élément clef de notre activité – mais aussi la taille critique atteinte aujourd’hui par Neoen sur le marché français. Neoen compte à ce jour près de 700 MW de projets éoliens et solaires en exploitation et en construction en France, mais aussi plusieurs centaines de mégawatts en développement. Dans un tel contexte, il est fondamental pour nous d’avoir à nos côtés des partenaires financiers ayant une parfaite compréhension de nos besoins et de notre modèle de croissance. Je remercie vivement la Caisse d’Epargne CEPAC, Bpifrance et la BEI pour leur confiance qui nous a permis de finaliser avec succès ce nouveau et très beau partenariat ».

Amaury Schoenauer, directeur des financements structurés de la Caisse d’Épargne CEPAC, déclare : « La Caisse d’Epargne CEPAC est très heureuse d’avoir mis à disposition de Neoen un programme de financement pluriannuel de ses besoins d’investissement en France. L’originalité de ce financement réside dans sa capacité à résoudre la double contrainte posée aujourd’hui aux acteurs de l’ENR français : trouver un financement en parfaite adéquation avec les projets sous-jacents combiné à une relative industrialisation des process de mise en place. Nous sommes convaincus que la solution apportée permettra à Neoen de développer sereinement et efficacement son pipeline de projets solaires et éoliens en France ces prochaines années. Nous sommes très heureux que Bpifrance et, demain, la BEI, aient pris part à la transaction à nos côtés »

Plus d’infos…