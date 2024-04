Neoen, champion du stockage longue durÃ©e en Australie

Neoen a remporté auprès de l’Australian Energy Market Operator (AEMO) un contrat de capacité de 300 MW / 4 heures pour le réseau électrique de Western Australia (SWIS). Avec cette nouvelle batterie, Neoen atteint 4 GW de capacité en opération ou en construction en Australie, confirmant sa position de leader des énergies renouvelables dans le pays !

Neoen, un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable, a remporté un contrat de capacité de 300 MW / 4 heures auprès de l’Australian Energy Market Operator (AEMO), dans le cadre d’un appel d’offres initié par le Western Australian Coordinator of Energy. Ces services seront fournis par la deuxième tranche de Collie Battery, d’une puissance de 341 MW / 1 363 MWh, constituée de 348 Megapacks 2 XL de Tesla. Cette batterie sera située à proximité de la ville de Collie, dans le sud-ouest de Western Australia. Elle sera raccordée à la nouvelle sous-station de Palmer Terminal, opérée par Western Power, qui fait partie du réseau électrique de la côte ouest australienne, le South-West Interconnected System (SWIS), un réseau distinct de celui de la côte est australienne.

20% de la demande moyenne du SWIS

A la suite du gain de ce nouveau contrat, Neoen a lancé la construction de la deuxième tranche de Collie Battery, en donnant l’instruction de démarrer les travaux à Tesla et à UGL, ce dernier étant en charge du génie civil et des équipements auxiliaires. La mise en service de cette deuxième tranche est prévue au quatrième trimestre 2025. Neoen avait déjà remporté en juin 2023 un premier contrat de capacité de 197 MW / 4 heures auprès de l’AEMO qui avait déclenché la mise en construction de la première tranche de Collie Batterie. « Cette nouvelle tranche de Collie Battery est une étape importante vers un système électrique plus vert et plus résilient. Elle a été rendue possible grâce aux appels d’offres NCESS élaborés dans le cadre de la stratégie de transformation énergétique du gouvernement de Western Australia et organisés par l’AEMO. Une fois opérationnelle, cette batterie va augmenter de façon très significative la capacité de stockage du réseau SWIS et en améliorer grandement la stabilité » assure Jai Thomas, Energy Policy WA’s Coordinator of Energy. D’une puissance de 219 MW / 877 MWh, sa mise en service est prévue pour le dernier trimestre 2024. Ensemble, les deux tranches de Collie pourront charger et décharger 20% de la demande moyenne du SWIS et constitueront un actif essentiel pour garantir la stabilité et l’efficacité du réseau électrique de Western Australia. Kate Ryan, directeur général exécutif de l’AEMO en charge de WA & Strategy, confie : « L’AEMO se félicite de ce nouvel investissement de Neoen dans le réseau SWIS. Collie Battery va jouer un rôle très important dans la transition énergétique de Western Australia, répondant aux futurs besoins d’énergie de l’Etat dans un contexte de fermetures des centrales au charbon »

« Il existe aujourd’hui un vrai besoin pour des solutions de stockage de longue durée »

Le contrat dit « NCESS » (Non-Co-optimised Essential System Services) signé avec l’AEMO aura une durée de deux ans, à compter du 1er octobre 2025. Il prévoit que Collie Battery fournira 300 MW de capacité de stockage pendant 4 heures, chargeant pendant la journée et déchargeant en fin d’après-midi aux heures de pointe de la consommation électrique. Cela permet ainsi de pallier les risques identifiés par l’AEMO dans le contexte d’une fermeture planifiée des centrales à charbon, d’une proportion de plus en plus importante des toitures solaires dans le mix électrique et d’une demande d’énergie croissante en Western Australia. La deuxième tranche de Collie Battery contribuera à la transition énergétique de la région tout en générant localement de fortes retombées économiques, avec notamment la création de plus de 150 emplois durant la phase de construction et des opportunités pour les entreprises locales. Cette nouvelle batterie porte à plus de 4 GW la capacité totale des actifs en opération ou en construction de Neoen en Australie, ce qui renforce sa position de leader des énergies renouvelables dans le pays. Neoen dispose désormais de 1,3 GW de capacité de production d’électricité solaire, 1,1 GW de capacité de production d’électricité éolienne et 1,7 GW / 4,2 GWh de capacité de stockage, le tout réparti entre six Etats et territoires d’Australie. Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie se dit très heureux d’avoir gagné ce second contrat NCESS et remercie l’AEMO, Western Power et le gouvernement de Western Australia pour leur confiance renouvelée. « Nous nous réjouissons de la contribution majeure que Collie Battery apportera dans la transition énergétique de Western Australia. Je tiens à féliciter également toute notre équipe pour ce cap des 4 GW de capacité en Australie : c’est le fruit d’un fantastique travail collectif depuis 12 ans ». « Il existe aujourd’hui un vrai besoin pour des solutions de stockage de longue durée, afin de soutenir des réseaux électriques soumis à de nouvelles contraintes. Neoen a montré sa capacité à répondre à ces besoins et le nouveau succès de Neoen, Collie 2, démontre la pertinence des solutions qu’elle apporte. En faisant preuve de rapidité, d’agilité et de compétitivité, Neoen s’affirme comme le leader des solutions de stockage : aujourd’hui en Australie et de plus en plus dans le reste du monde » conclut Xavier Barbaro, PDG de Neoen.