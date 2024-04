SOLARWATT suspend ses lignes de production en Allemagne mais Ã©toffe ses offres de modules Ã  lâ€™accent asiatique

SOLARWATT, un des principaux fabricants de panneaux photovoltaïques et de batteries solaires, déserte le continent européen. Paradoxalement, il renforce ses offres de solutions solaires. Le fruit d’une externalisation anticipée de la production en Asie ! Une nouvelle pierre dans le jardin de la souveraineté énergétique européenne tant désirée par les instances de l’UE …

SOLARWATT vient d’annoncer la suspension de ses lignes de production en Allemagne, dans un contexte très concurrentiel et face à une prédominance des importations de panneaux solaires à bas prix en provenance de Chine. Toutefois, SOLARWATT entend poursuivre activement son développement en tant que fournisseur de solutions pour l’électricité, la chaleur et la mobilité.

Un site de production suspendu

Les conditions d’une exploitation économiquement viable de la production de modules en Allemagne n’étant plus réunies, la production à Dresde, d’une capacité de 300 mégawatts, sera suspendue dès le mois d’août. SOLARWATT a commencé à qualifier des sites de production dans le monde entier dès 2017. Aujourd’hui, 80 % des modules solaires vendus par SOLARWATT sont déjà fabriqués en Asie par des fabricants contractuels sélectionnés. Les modules sont conçus par l’équipe de recherche et développement de SOLARWATT à Dresde, puis fabriqués conformément aux spécifications de l’entreprise et à des critères stricts de qualité et de durabilité. SOLARWATT emploie 750 personnes en Europe, dont 650 en Allemagne. Environ 190 employés sont concernés par l’arrêt de la production en Allemagne et seront réaffectés dans différents services de l’entreprise tel que la SOLARWATT Academy ou les services d’installation en direct.

« Nous maintenons la qualité de nos produits en concevant et en testant nos modules en Allemagne »

« La suspension de notre production dans notre usine historique rendra de plus en plus difficile la proposition de modules européens à l’avenir. Il n’y a pas de secret, l’Asie est désormais une région majeure dans la fabrication mondiale » précise Ian Bard, Directeur Général de SOLARWATT France. Le groupe SOLARWATT a déjà externalisé une partie de sa production dans cette région depuis 2017. Cette présence lui a permis de rester compétitif en suivant l’évolution du marché, en s’adaptant rapidement aux besoins de production et en développant de nouvelles solutions. « En dépit de la suspension de notre usine en Allemagne cette année, nous avons intégré de nouvelles gammes de puissance dans notre portfolio. Nous maintenons la qualité de nos produits en concevant et en testant nos modules en Allemagne, avec une surveillance rigoureuse de la fabrication chez nos partenaires asiatiques » poursuit Ian Bard, Directeur Général de SOLARWATT France.

Une offre complète autour de la production et la gestion de l’énergie solaire

Fondée en 1993, l’entreprise est spécialisée dans la production, le raccordement intelligent, la planification et l’étude de systèmes photovoltaïques intégrés composés de modules solaires, de batteries de stockage et de gestionnaires d’énergie. Cela comprend également des solutions pour l’électromobilité et le fonctionnement efficace des pompes à chaleur avec de l’énergie solaire à faible coût. Aujourd’hui, SOLARWATT propose une offre complète grâce à ses solutions propres (gestion intelligente d’énergie, production solaire), aux solutions complémentaires de son réseau de partenaires fournisseurs (onduleurs, recharges de véhicules, stockage…) et au développement continu de solutions performantes avec notamment l’intégration récente de la technologie TOPCon.

« Avec nos 30 ans d’expérience, nous proposons de nouvelles solutions sur un marché qui a encore un grand potentiel de croissance. L’intégration des différents composants du système photovoltaïque via le gestionnaire SOLARWATT constitue depuis de nombreuses années la principale compétence de l’entreprise basée à Dresde. Nous sommes pionniers dans ce domaine depuis des années et nous voulons continuer à faire avancer le développement technologique dans les années à venir » conclut Detlef Neuhaus, PDG de SOLARWATT. La puissance industrielle chinoise a réduit le module photovoltaïque à une simple commodité. SOLARWATT met en avant son offre complète et son savoir-faire technologique en aval des systèmes. La seule façon de survivre au tsunami asiatique ?

Encadré

Quid du marché français ?

Grâce au renforcement de ses solutions de gestion intelligente et de production solaire, de celles de son réseau de partenaires fournisseurs, ainsi que de l’élargissement continu de ses produits, SOLARWATT compte, à ce jour en France, déjà plus de 12 MWc de commande et un chiffre d’affaires dépassant de 5% ses objectifs fixés pour le premier trimestre 2024. « En France, notre mission reste la même, nous continuons de fournir à nos installateurs des produits de qualité, fabriqués et testés selon les normes européennes. Notre carnet de commandes est déjà de plus de 12 MWc, preuve de la confiance de nos clients habituels, et notre chiffre d’affaires à ce jour dépasse nos objectifs de +5% dans un marché qui reste très concurrentiel. Ceci démontre que malgré le dumping et la pression sur les prix, les installateurs continuent de nous choisir pour leurs projets et de croître avec notre entreprise. » assure Ian Bard, Directeur Général de SOLARWATT France.