Tribune : avril a Ã©tÃ© un mois actif pour SolarPower Europe

par Walburga Hemetsberger PDG, SolarPower Europe

L’Europe a franchi une étape clé dans son parcours solaire, avec la signature de la Charte solaire de l’UE par 23 ministres européens de l’énergie et une centaine de représentants du secteur solaire. La Charte a été signée lors d’une réunion ministérielle informelle de l’énergie à Bruxelles et constitue un engagement des gouvernements et du secteur à soutenir la fabrication solaire européenne.

La Charte Solaire est un moment important de reconnaissance de l’incroyable croissance de l’énergie solaire en Europe. Les gouvernements du continent ont fait une promesse de haut niveau à nos fabricants, reconnaissant leur rôle essentiel dans les chaînes d’approvisionnement stratégiques d’aujourd’hui et de demain.

Néanmoins, nous continuons d’appeler à une action rapide et à des mesures concrètes aux niveaux national et européen pour soutenir les fabricants. Cela signifie déployer dès que possible des critères de résilience dans les marchés publics et les enchères, débloquer des subventions et établir un financement européen dédié à l’énergie solaire.

Ce mois-ci également, le leadership du secteur solaire en Europe a été renforcé lors de l’assemblée annuelle de SolarPower Europe à Bruxelles, avec la reconduction ou la nouvelle élection de 10 des postes du conseil d’administration de l’association et la restructuration de la gouvernance du conseil d’administration. Avec notre conseil d’administration nouvellement renforcé, le Secrétariat de SolarPower Europe est impatient de poursuivre notre travail ensemble, en agissant comme une seule voix pour le secteur solaire en Europe et en ouvrant la voie vers notre avenir axé sur l’énergie solaire.

Les membres de SolarPower Europe ont également voté en faveur d’une mise à jour de la structure de gouvernance du conseil d’administration, le nombre total de sièges du conseil d’administration passant de 15 à 20. Cela reconnaît la croissance du secteur et de SolarPower Europe, qui est passé de 120 membres en 2015 à plus de 300 aujourd’hui. Un seuil minimum de sièges signifie que la représentation continue des fabricants et des petites entreprises solaires est garantie au sein de notre gouvernance. Notre nouvelle structure de conseil d’administration formalise également davantage la précieuse contribution des associations solaires nationales, le président et le vice-président du comité national de l’association SolarPower Europe détenant des sièges réservés.

La même semaine, nous avons organisé notre journée stratégique annuelle des associations nationales, au cours de laquelle des membres d’associations solaires de toute l’Europe nous ont rejoint à Bruxelles pour échanger sur la manière de relever les défis auxquels le secteur est confronté et de faire passer l’énergie solaire au niveau supérieur en Europe. Le sujet clé de la journée était les élections européennes qui approchent à grands pas.