Neoen annonce le lancement de la construction du parc photovoltaÃ¯que de Miremont, 10 MWc

Neoen, le leader indépendant français de la production d’énergies renouvelables et l’un des plus dynamiques au monde, annonce le lancement de la construction du parc solaire de Miremont, 10 MWc. Ce projet est situé sur la commune de Miremont, dans le département de la Haute Garonne, en région Occitanie. Situé sur une ancienne gravière, il va participer à la réhabilitation du site. Il a bénéficié du vif soutien de la mairie de Miremont et du propriétaire des terrains

GAIA, filiale de Colas.

Des moutons sous les panneaux

Le parc solaire de Miremont sera équipé de panneaux solaires à couche mince First Solar. En outre, Neoen a signé un partenariat avec la Bêle Solutions qui lui mettra à disposition des moutons pour un entretien naturel du site dès lors qu’il sera en exploitation. Le projet devrait être mis en service dès le mois de juillet de cette année. Sa production annuelle permettra alors d’alimenter en électricité verte l’équivalent de 2 354 foyers, soit plus de deux fois la commune de Miremont.

Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, déclare : « Très actif en France, au travers des 700 MW de projets solaires et éoliens que nous exploitons et construisons aujourd’hui, Neoen n’était pourtant pas présent jusqu’alors en Haute Garonne, département particulièrement propice au développement du solaire. Miremont sera donc le 1er projet de Neoen qui entrera en service dans ce département et nous en sommes très heureux. Incarnant parfaitement la notion de projet de territoire telle que nous la concevons, Miremont va participer à la réhabilitation d’un site prioritaire, une ancienne gravière aujourd’hui en friche.

Ce projet a reçu un excellent accueil de la part de la mairie de Miremont et du propriétaire des terrains GAIA et je les remercie vivement pour ce soutien sans faille, tout au long du développement du projet. »

Une volonté municipale

« La Commune de Miremont, présente depuis le début du projet, s’est impliquée activement pour mettre en œuvre un site photovoltaïque (révision Plan local d’Urbanisme et accompagnement Neoen – ENEDIS). Développer les énergies renouvelables fait partie de la volonté de l’équipe municipale. Ce parc solaire aura aussi l’avantage de réhabiliter une ancienne gravière, d’être entretenu par des moutons ; c’est un projet qui va dans le sens de la protection de l’environnement et des plans climat. Nous avons concentré de gros efforts pour faire aboutir ce grand projet ; aujourd’hui nous sonnes heureux de sa finalisation », ajoute Serge Baurens, Maire de la Commune de Miremont, Président de la Communauté de Communes Bassin Auterivain.

« Nous sommes heureux de voir les premiers panneaux photovoltaïques de Neoen posés sur le gisement que nous avons exploité pendant plus de 20 ans puis réaménagé. Ce site a contribué à la création d’ouvrages majeurs comme l’élargissement de la D820 et la création de l’ouvrage de Montgiscard. Son exploitation et le réaménagement sont terminés depuis 2012. Avec Neoen, nous avons pu développer un projet qui participe à la transition vers les énergies renouvelables. Ce site produira en énergie verte bien plus que ce que GAIA consomme sur la région Occitanie ! » conclut Fabrice Martin, chef de Bassin, GAIA Midi Pyrénées, filiale du groupe Colas.

