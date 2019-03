Le think-tank France Territoire Solaire rÃ©flÃ©chit Ã  un meilleur suivi de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que en France

Mardi 26 mars 2019, à l’occasion de la présentation publique du bilan 2018 de la filière photovoltaïque en France, le think-tank France Territoire Solaire a souhaité engager la réflexion avec plusieurs acteurs du système électrique sur les modalités d’un meilleur suivi de la filière photovoltaïque en France. Dans les locaux de PwC, membre du think-tank France Territoire Solaire, le bilan de l’année 2018 a donc été présenté devant une centaine de professionnels de la filière photovoltaïque et du système électrique. Pour l’occasion, des représentants de la DGEC, de ENEDIS, de RTE, de l’UFE et d’ENERPLAN avaient répondu à l’invitation d’Antoine Huard, Président du think-tank, et ont échangé sur les enjeux et les difficultés inhérentes au suivi d’une filière dynamique et pour laquelle la Programmation Pluriannuelle de l’Energie fixe des objectifs élevés.

Bilan 2018 : une stagnation du volume annuel

Christophe Thomas, directeur de la publication, a présenté l’Observatoire de l’électricité solaire, lequel retraite principalement les données publiées par ENEDIS, RTE et de la Commission de Régulation de l’Energie. L’exposé synthétique sur le bilan 2018 a permis de décrire la dynamique de raccordement, selon différents segments de marché qui composent cette filière : de l’autoconsommation sans injection aux parcs se raccordant sur le réseau de transport, en passant par plusieurs typologies de toitures. D’autres indicateurs ont été également commentés :

• la part de l’électricité solaire dans la consommation brute d’électricité,

• la projection du raccordement des différentes vagues d’appels d’offres,

• la dynamique des projets en file d’attente pour leur raccordement et l’évolution des charges publiques de soutien au fil des dernières années.

Dans les grandes lignes, l’analyse par trimestre et le bilan à fin 2018 montrent :

o une stagnation du volume annuel raccordé par rapport à 2017 (environ 850 MW*)

o une très forte croissance de la file d’attente, laquelle atteint quasiment 4 GW fin 2018

o une forte croissance du segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec 20 000 nouvelles installations en 2018

o une stabilité du segment des installations domestiques (<9 kW), au fil des trimestres 2018

o une légère du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW), au fil des trimestres 2018

o une activité soutenue du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), pouvant correspondre à la mise en service d’installations lauréates lors de la 3ème vague d’appels d’offres simplifiés (2015-2016)

o une faible activité sur le segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW),

o une forte décroissance du segment des grandes installations (1 MW et +), au fil des trimestres.

Affiner les indicateurs

Au cours de la table ronde, les représentants de la DGEC, de ENEDIS, de RTE, de l’UFE et d’ENERPLAN ont fait part de leur vision sur les enjeux du monitoring de la filière photovoltaïque, les différentes données qu’ils publient et parfois les limites en la matière. Après avoir mis en avant les données disponibles et exploitables via son bilan de l’année 2018, France Territoire Solaire invitait à réfléchir sur des indicateurs complémentaires, dont tous concourent à suivre, directement et indirectement, la trajectoire de la future Programmation Pluriannuelle de l’Energie. La discussion a porté sur la faisabilité ou les modalités :

- pour étendre à l’ensemble du territoire métropolitain la finesse du suivi des raccordements trimestriels, s’agissant de pouvoir disposer des données plus précises des entreprises locales de distribution ou pour la Corse ;

- pour améliorer le suivi des taux de réalisation et des délais d’exécution des multiples vagues d’appels d’offres ;

- pour mieux décrypter l’indicateur des raccordements futurs que constitue la file d’attente, s’agissant de pouvoir suivre les volumes, soit en fonction du stade d’avancement dans la procédure de raccordement, soit en fonction du trimestre d’entrée en file d’attente ;

- pour harmoniser les hypothèses de calcul du coût du soutien public et anticiper la réduction progressive du poids historique des anciens contrats.

Une synergie nécessaire entre les acteurs de la filière

Au-delà de ces indicateurs, d’autres pistes de réflexion quant au monitoring de la filière ont été exprimées, comme le suivi des coûts de raccordement et de leur évolution, le suivi des durées moyennes d’obtention des permis de construire ou les dynamiques de raccordement à l’échelle régionale.

« L’Observatoire de France Territoire Solaire est un outil reconnu par les acteurs s’intéressant à la filière photovoltaïque, pour son objectivité et son suivi régulier des évolutions de notre marché. Je me réjouis que cette table ronde ait pu être l’occasion d’échanges constructifs en vue d’approfondir le partage de données entre acteurs du système électrique, un travail plus que jamais indispensable pour mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre et mieux accompagner la croissance du secteur dans les années à venir. », conclut Antoine Huard.

*NB : les chiffres de cet Observatoire concernent la France continentale, ils sont légèrement différents des chiffres du CGDD, car l’Observatoire n’a pas accès aux données de raccordement et de file d’attente des entreprises locales de distribution (ELD), ni de la Corse, ces dernières n’étant pas publiées.

