Neoen, 1er laurÃ©at de l'AO gouvernemental bi-technologique, avec 66 MW solaires remportÃ©s

Neoen a fait sauter la banque dans le cadre de l’AO gouvernemental bi-technologique ouvert à la fois à des projets solaires et éoliens. Le premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable en est le premier lauréat avec 5 projets retenus, tous photovoltaïques. Avec une puissance agrégée de 66 MW, ils représentent le tiers du volume mis en jeu. Ces projets qui se trouvent en Nouvelle Aquitaine, Centre Val de Loire, et Normandie. sont détenus à 100% par Neoen, conformément à son modèle.

A travers ce nouveau succès, Neoen conforte sa position de leader indépendant du solaire en France, en développant des projets de production d’énergie verte triplement vertueux : à la fois compétitifs économiquement, intégrés aux territoires, et riches en innovation et en contenu industriel français. Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, déclare : « Nous remercions vivement François de Rugy, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, d’avoir distingué Neoen et de montrer ainsi l’excellence et la compétitivité de la filière française du photovoltaïque. Offrant un prix de l’électricité produite inférieur à la parité réseau, nos projets répondent parfaitement aux objectifs énoncés récemment par le Président de la République, qui sont de réduire la facture énergétique des Français, décarboner etrééquilibrer le mix énergétique de notre pays, tout en préservant notre indépendance. Ce nouveau succès vient élargir notre portefeuille de projets déjà sécurisés et est l’opportunité pour nous de réitérer notre confiance en notre objectif d’une capacité d’au moins 5 GW en opération et en construction en 2021. »

L’année 2018 a été une année particulièrement faste pour Neoen dans le photovoltaïque en France. A ce jour et hors ces 5 projets lauréats, 10 projets solaire au sol et ombrières, totalisant une capacité de 85 MW, ont été mis en service ou sont entrés en construction durant l’exercice. Ces projets sont répartis sur une large partie du pays, témoignant de la forte proximité des équipes de Neoen avec les parties prenantes locales pour développer des projets compétitifs et parfaitement intégrés dans leurs territoires.

