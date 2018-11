Intersolar 2019 : Les techniques de production du solaire et des batteries auront un hall dÃ©diÃ©

Le marché du solaire est en plein essor et la demande de batteries ne cesse de croître : pour 2018, les analystes prévoient donc une hausse des capacités photovoltaïques de l’ordre de 100 gigawatts (GW). En attendant, le marché mondial des batteries et piles à combustible génère aujourd’hui déjà 5,5 milliards d’euros et devrait dépasser les 81 milliards d’euros d’ici 2025. La forte croissance du secteur dynamise la production. Une évolution positive du marché se dessine clairement pour les années à venir raison pour laquelle Intersolar et ees Europe laisseront une place plus grande à la technique de production : en 2019, les salons de l’énergie consacreront pour la première fois un hall entier à ce thème. Dans le hall C1, les exposants et visiteurs professionnels pourront en savoir plus sur les technologies de production de batteries et du photovoltaïque du 15 au 17 mai 2019 à Munich. En outre, ils trouveront sur le forum Technique de production des informations de première main sur les innovations et les plus récents développements.

L’énergie solaire continue de s’affirmer sur le marché de l’énergie : de nouvelles installations solaires représentant une puissance d’environ 100 GW devraient être mises en place dans le monde en 2018. L’association professionnelle SolarPower Europe part même du principe que la puissance photovoltaïque installée devrait dépasser les 1 000 GW dans les cinq ans à venir. Les technologies de fabrication innovantes et économiques, un rythme d’innovation effréné ainsi que la garantie de qualité et de fiabilité sont les moteurs de cette évolution positive. Les voyants sont aussi au vert sur le marché des accumulateurs : Bloomberg New Energy Finance prévoit une forte croissance du nombre annuel d’installations d’accumulateurs stationnaires d’ici 2030. Par ailleurs, le boom de l’électromobilité dynamise le marché des batteries. L’essor du marché, la pression en matière d’innovation et la planification d’unités de production supplémentaires dans le monde sont autant de facteurs qui incitent les fabricants à étendre la production et à mettre en œuvre les techniques les plus récentes.

L’électromobilité favorise la croissance du marché des batteries

En Allemagne, le marché des accumulateurs à batteries a triplé ces trois dernières années. Le 100 000ème accumulateur solaire a été mis en service en août. La demande d’accumulateurs industriels performants augmente aussi : un accumulateur à batteries d’une capacité supérieure à 50 mégawattheures (MWh) pour les services réseau a ainsi été construit en juin dans la ville anglaise de Pelham. L’institut de recherche Bloomberg New Energy Finance prévoit une forte croissance du nombre annuel d’installations d’accumulateurs stationnaires d’ici 2030, on devrait atteindre une puissance de 125 GW pour un volume de 305 gigawatt-heures (GWh).

En plus des accumulateurs stationnaires, les versions mobiles jouent un grand rôle dans l’essor de ce marché. Dans une dizaine d’années, la part des véhicules électriques pourrait atteindre un tiers des nouvelles immatriculations, d’où une augmentation de la demande de batteries. C’est pourquoi différents consortiums et entreprises construisent actuellement de grandes unités de production de cellules de batteries lithium-ion en Europe. La sphère politique a aussi reconnu cette nécessité et lancé des programmes d’incitation pour la fabrication de batteries.

Maro efčovič, vice-président de la Commission européenne et commissaire européen pour l’union de l’énergie, a déjà plaidé pour l’alliance européenne pour la batterie lors de l’ees Europe 2018 à Munich. L’objectif de l’alliance de batteries est de créer les bases nous permettant à l’avenir de pouvoir fabriquer en Europe des cellules de batteries compétitives et durables. Pour la VDMA, c’est un objectif réaliste : les constructeurs européens de machines-outils pour les batteries pourraient remporter 30 pour cent des parts du marché mondial de la production de cellules. Ces constructeurs jouent un rôle central dans ce contexte puisque ce sont eux qui fournissent les technologies de fabrication et les innovations en matière de processus.

Grande surface de présentation pour la technique de production

Pour suivre le rythme de croissance du secteur, la technique de production pour le photovoltaïque et les batteries disposera d’une surface de présentation adéquate dans un hall dédié dans le cadre des salons Intersolar et ees Europe. Les secteurs du photovoltaïque et des accumulateurs y présenteront leurs solutions de production et leurs technologies de fabrication innovantes. Un programme-cadre riche et varié, comprenant le forum Technique de production, sera proposé en complément. Le nouveau hall C1 consacré à la fabrication de batteries et du photovoltaïque sera le lieu idéal pour s’informer sur les nouvelles tendances, nouer des contacts professionnels et étendre son réseau à l’international et notamment sur les marchés d’Extrême-Orient.

Les visiteurs professionnels et exposants venus de plus de 160 pays présents aux salons Intersolar et ees Europe 2019 ne sont pas seulement des prospects, mais aussi de futurs partenaires et les moteurs de la production. Intersolar et ees Europe ainsi que les manifestations parallèles auront lieu du 15 au 17 mai 2019 à la Messe München sous l’égide de The smarter E Europe.

Plus d’infos…