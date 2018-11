L'AIE donne les clÃ©s pour intÃ©grer l'Ã©nergie solaire dans les zones urbaines nouvelles ou existantes

Les villes et les municipalités se transforment rapidement en développant de nouveaux quartiers et en restaurant d’anciens. La planification urbaine est une question très complexe, en particulier si elle cherche à mettre en place des solutions de vie sobres en carbone et si elle cherche à appliquer les réglementations environnementales. Cependant, dans ce domaine, les urbanistes en savent souvent trop peu sur les possibilités pratiques de mise en œuvre des technologies utilisant l’énergie solaire thermique. L’un des moyens de susciter l’intérêt de ces planificateurs urbains consiste à leur présenter des études de cas concrètes de projets solaires qui ont été mis en œuvre avec succès.

Une carte interactive présente 34 exemples de projets réussis et accompagnés de leurs enseignements

C’est pourquoi une plateforme de recherche internationale appartenant au Programme Solar Heating and Cooling de l’AIE, Solar Energy in Urban Planning (http://task51.iea-shc.org/) a rassemblé des données sur 34 projets « vitrines » répartis dans 10 pays et les a présentés sur une carte interactive. Une brochure téléchargeable de plusieurs pages est disponible pour chacun des sites également à cette adresse. L’un des projets phares en France cité sur la carte concerne le quartier Lyon-Confluence situé au sein de la métropole lyonnaise. Ce dernier a eu d’ailleurs une influence positive sur le processus de décisions politiques en cours au niveau national en matière d’urbanisme durable. La brochure de ce projet analyse sur 12 pages une première phase achevée (2005-2012) qui a mise en œuvre la construction de 80 000 m² sous forme d’écoquartier. L’objectif énergétique a été atteint avec succès et cela a permis aux autorités de la ville d’initier la mise en place du premier Agenda 21. Une plateforme locale sur l’éco-rénovation a été réalisée et un schéma directeur sur les énergies a été défini. Le résumé de cette opération souligne également le fait que « les résultats de la simulation énergétique ont conduit à de nombreuses discussions entre les parties prenantes, ces discussions étant souvent plus importantes que les résultats détaillés eux-mêmes ».

A la découverte de nouvelles méthodes et d’outils issus des projets phares

La carte distingue trois types de projets : la couleur orange désigne les zones urbaines existantes et le bleu les nouvelles zones urbaines. La couleur verte indique qu’un système solaire a été ici intégré au paysage. Environ un tiers des cas sélectionnés utilisent des systèmes solaires thermiques, les autres des systèmes photovoltaïques. « Nos études de cas décrits en détail donnent aux urbanistes, aux architectes et aux bureaux d’étude de nouvelles idées sur les processus de planification ainsi que les stratégies de décision possibles », déclare Maria Wall, responsable de cette plateforme et chercheuse à la division Energie et conception de bâtiments de l’Université de Lund en Suède.

Chaque cas de référence est présenté dans une brochure contenant des informations détaillées sur le processus de planification, la technologie solaire active ou passive utilisée et sa conception architecturale. Une attention particulière est accordée au chapitre « Approches, méthodes et outils », car les urbanistes ont besoin d’aide tout au long du processus complexe. L’équipe de Maria Wall a soigneusement évalué les nouveaux outils et les méthodes utilisés dans chaque projet phare afin de décider s’ils peuvent être recommandés ou non à d’autres planificateurs.

400 experts de 21 pays

Le paragraphe sur les leçons apprises de ces expériences résume les principales conclusions de ce projet. Les travaux sur les études de cas ont été dirigés avec succès par les chercheurs Gabriele Lobaccaro et Carmel Lindkvist de l’Université norvégienne des sciences et technologies. Solar Energy in Urban Planning (dite Task 51 dans le jargon de l’AIE) est l’une des nombreuses plateformes de recherche internationales actuellement exploitées dans le cadre du programme Solar Heating and Cooling de l’AIE. Environ 400 experts de 21 pays et cinq organisations couvrent un large éventail de sujets allant des futurs concepts de stockage aux nouvelles solutions PVT dans les systèmes de chauffage et de froid.

