Negratín accueille TiLT Capital Partners à son capital pour accélérer sa stratégie de croissance

Negratín Global Services, groupe international basé en Espagne et spécialisé dans les solutions intégrées pour le secteur énergétique, annonce l’entrée de TiLT Capital Partners, l’équipe dédiée à la transition énergétique du groupe Siparex, à son capital, accompagné de SWEN Capital Partners via sa stratégie européenne de multi-gestion en Private Equity. Avec l’acquisition de 38 % de son capital par TiLT Capital Partners, Negratín entame une nouvelle phase de croissance dans un contexte particulièrement favorable au secteur des énergies renouvelables.

Pour Negratín, cette opération marque une avancée significative qui permettra de développer des projets de plus grande envergure en tant que contractant général, d’accélérer de manière significative la construction de ses propres centrales photovoltaïques et de renforcer son expansion internationale. Depuis sa création à Pozo Alcón (Jaén) en 1998 par Ángel et Celedonio Noguera, qui continueront d’être actionnaires majoritaires et, respectivement, Président et Vice-Président, Negratín est passée du statut de sous-traitant à celui de contractant général dans les projets solaires, en concevant et construisant des installations pour des clients de premier plan en Europe, en Asie et en Amérique, notamment en Colombie, un marché clé où Negratín est producteur indépendant d’énergie renouvelable depuis 2022. Negratín compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs et a réalisé pour plus de 4,5 GW de projets en énergies renouvelables dans le monde, dont 1 135 MW en Espagne, son principal marché. En 2024, la société a franchi la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

« Le fort positionnement de l’entreprise sur le marché solaire international »

Dans un marché solaire en pleine transformation, qui exige de plus en plus des entreprises capables de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, Negratín entend poursuivre et renforcer son rythme de croissance. « L’arrivée de TiLT Capital Partners est une évolution naturelle qui nous permet d’assurer la croissance du groupe, aux côtés d’un partenaire qui partage nos objectifs et notre vision de la transition énergétique. Negratín cumule plus de 4,5 GW de projets énergétiques, et notre ambition est de les développer encore davantage avec TiLT Capital » précise Celedonio Noguera, Vice-président de Negratín. Et Nathanaël Krivine, Co-fondateur et Directeur Général de TiLT Capital Partners de conclure : « Negratín s’appuie sur une expertise industrielle solide et une trajectoire de croissance remarquable. En élargissant son modèle vers la production et l’exploitation de centrales solaires, l’entreprise franchit une étape stratégique que nous sommes fiers d’accompagner. Nous avons été convaincus par la vision portée par ses fondateurs, la qualité de l’équipe de management et le fort positionnement de l’entreprise sur le marché solaire international ».