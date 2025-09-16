Caisse d’Epargne Loire-Centre et JPee officialisent leur partenariat pour promouvoir les EnR

La Caisse d’Epargne Loire-Centre et JP Energie Environnement (JPee), producteur indÃ©pendant franÃ§ais dâ€™Ã©lectricitÃ© 100 % renouvelable, viennent de conclure un partenariat visant Ã promouvoir lâ€™installation de solutions de production et dâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que auprÃ¨s des professionnels. Ce partenariat s’inscrit dans une dÃ©marche ambitieuse destinÃ©e Ã soutenir le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables et Ã rÃ©pondre aux enjeux cruciaux de la transition Ã©nergÃ©tique.

Dans un contexte marquÃ© par une hausse significative des prix de l’Ã©nergie et des objectifs de rÃ©duction des Ã©missions de gaz Ã effet de serre, la Caisse d’Epargne Loire-Centre s’engage aux cÃ´tÃ©s de JPee pour offrir Ã ses clients des solutions fiables et durables en matiÃ¨re d’Ã©nergie solaire. Le partenariat avec JP Energie Environnement permettra aux clients de la Caisse d’Epargne Loire-Centre de bÃ©nÃ©ficier dâ€™un accompagnement clÃ©s en main pour la rÃ©alisation de leurs projets d’installations photovoltaÃ¯ques, tout en garantissant la conformitÃ© rÃ©glementaire et en favorisant la production d’Ã©nergie verte, locale et dÃ©centralisÃ©e. Dans un marchÃ© en pleine expansion, il est essentiel de collaborer avec des acteurs de qualitÃ© pour assurer non seulement la rÃ©alisation des projets, mais Ã©galement leur pÃ©rennitÃ© dans le temps. Ce partenariat sâ€™inscrit dans la dÃ©marche de la Caisse d’Epargne Loire-Centre visant Ã rÃ©pondre Ã lâ€™ensemble des enjeux de ses clients. Â« EngagÃ©s depuis de nombreuses annÃ©es en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique dans notre rÃ©gion, ce partenariat avec JPEE est stratÃ©gique pour complÃ©ter lâ€™offre adressÃ©e Ã nos clientÃ¨les Â» confie Sylvie Loire-Fabre, membre du directoire en charge de la Banque des DÃ©cideurs en RÃ©gion Ã la Caisse dâ€™Epargne Loire-Centre.

Un premier projet mis en service en juillet 2025

Mis en relation par la Caisse dâ€™Ã‰pargne Loire-Centre au cours de lâ€™annÃ©e 2024, JPee et le groupe Partnaire ont pu dÃ©finir un projet solaire sur la toiture du nouveau siÃ¨ge social de lâ€™entreprise. Partnaire dispose aujourdâ€™hui dâ€™une centrale solaire en autoconsommation sur 345 m2 de toiture. Lâ€™installation de cet ouvrage reprÃ©sente une source d’Ã©nergie propre et renouvelable qui couvrira 68 % des besoins Ã©nergÃ©tiques du groupe Partnaire. Pour Xavier Nass, prÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de JPee : Â« La rÃ©alisation de cette centrale solaire en autoconsommation est lâ€™illustration concrÃ¨te de la rÃ©ussite de deux engagements. Dâ€™abord, celui de proposer aux collectivitÃ©s, et dans ce cas prÃ©cis, aux entreprises, une approche et une solution pragmatique, correspondant Ã leurs rÃ©alitÃ©s, Ã leurs besoins et Ã leurs enjeux en matiÃ¨re de consommation Ã©nergÃ©tique. Dans le mÃªme temps, cette rÃ©alisation matÃ©rialise le succÃ¨s du partenariat avec la Caisse dâ€™Epargne Loire-Centre. Ce rapprochement marque une Ã©tape importante dans notre volontÃ© commune de soutenir la transition Ã©nergÃ©tique sur notre territoire. Â»