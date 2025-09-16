L’industrie solaire europÃ©enne en appelle Ã  l’UE pour prÃ©senter un plan d’action pour la fabrication de panneaux solaires

Le Conseil europÃ©en de lâ€™industrie solaire et SolarPower Europe appellent Ã des mesures supplÃ©mentaires au-delÃ du Net Zero Industry Act, notamment un soutien liÃ© Ã la production, l’inclusion du Â« Made in Europe Â» dans les marchÃ©s publics et de meilleures conditions de financement. Lettre conjointe envoyÃ©e Ã la Commission europÃ©enne et aux ministres du Conseil Â«Â CompÃ©titivitÃ©Â Â» avant la rÃ©union ministÃ©rielle sur le solaire photovoltaÃ¯que du 30 septembreÂ !

Le Conseil europÃ©en de lâ€™industrie solaire (ESMC) et SolarPower Europe (SPE) ont lancÃ© le 16 septembre dernier un appel conjoint aux dirigeants de l’UE, les exhortant Ã profiter de la prochaine rÃ©union ministÃ©rielle du 30 septembre 2025 pour annoncer un plan d’action concret pour la fabrication solaire en Europe.

Â« L’industrie solaire europÃ©enne est Ã la croisÃ©e des cheminsÂ Â»

Dans une lettre adressÃ©e conjointement au vice-prÃ©sident exÃ©cutif StÃ©phane SÃ©journÃ© et Ã la directrice gÃ©nÃ©rale Kerstin Jorna, et dont copie a Ã©tÃ© envoyÃ©e aux ministres du Conseil CompÃ©titivitÃ©, les deux associations soulignent l’urgence d’une intervention politique dÃ©cisive pour assurer l’avenir de l’industrie solaire photovoltaÃ¯que (PV) europÃ©enne. Â« L’industrie solaire europÃ©enne est Ã la croisÃ©e des chemins. Sans une action immÃ©diate et coordonnÃ©e, l’Europe risque de perdre sa base de production solaire restante. Nous appelons les dirigeants de l’UE Ã concrÃ©tiser l’ambition du Net-Zero Industry Act Â», a dÃ©clarÃ© Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe.

Un moment stratÃ©gique pour la fabrication solaire europÃ©enne

MalgrÃ© de solides engagements politiques dans le cadre de la loi sur l’industrie nette zÃ©ro (NZIA) et de la Charte solaire de l’UE de 2024, le dÃ©ploiement de l’Ã©nergie solaire en Europe stagne alors que les fermetures industrielles et les faillites se multiplient tout au long de la chaÃ®ne de valeur. La NZIA vise au moins 30 GW de panneaux solaires photovoltaÃ¯ques fabriquÃ©s dans l’UE d’ici 2030 â€“ mais cet objectif ne peut Ãªtre atteint sans un soutien politique et financier urgent. Â« L’UE doit agir maintenant pour prÃ©server sa souverainetÃ© solaire. L’ambition de 30 GW de l’EIES ne se concrÃ©tise pas â€“ et le temps presse. Les fabricants ne peuvent pas attendre le prochain cadre financier pour voir des actions Â», a soulignÃ© Christoph Podewils, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l’ESMC.

Recommandations de l’industrie aux dirigeants de l’UE

La lettre dÃ©crit cinq mesures clÃ©s que les dirigeants de l’UE devraient s’engager Ã prendre lors de la rÃ©union ministÃ©rielle et du forum EIESÂ :

Un plan d’action pour l’industrie photovoltaÃ¯que europÃ©enne Ã l’horizon 2030 â€“ Une feuille de route politique pour reconstruire et Ã©tendre les capacitÃ©s de production d’Ã©nergie solaire tout au long de la chaÃ®ne de valeur. RÃ©vision de la lÃ©gislation de l’UE sur les marchÃ©s publics â€“ Pour rÃ©compenser la rÃ©silience, la cybersÃ©curitÃ© et le contenu de l’UE, veiller Ã ce que l’Ã©nergie solaire Â« Made in Europe Â» soit incluse dans les marchÃ©s publics. Un nouveau fonds pour l’industrie des technologies propres â€“ Dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, avec une facilitÃ© dÃ©diÃ©e Ã l’Ã©nergie solaire couvrant Ã la fois les dÃ©penses d’investissement et d’exploitation. Extension du soutien temporaire aux OPEX â€“ Ã‰tendre le chapitre 6 du cadre des aides d’Ã‰tat Ã l’industrie propre Ã tous les segments de la chaÃ®ne de valeur solaire afin d’Ã©viter de nouvelles fermetures d’usines et de retenir les travailleurs qualifiÃ©s. Renforcement du rÃ´le de la Banque europÃ©enne d’investissement (BEI) â€“ Y compris des prÃªts Ã taux faible ou nul, des contre-garanties et des critÃ¨res Â« Made in Europe Â» pour les projets soutenus.

Un appel clair Ã l’action

Les associations solaires soulignent que la mise en Å“uvre de la NZIA seule est insuffisante. Sans un engagement audacieux et immÃ©diat, l’Europe risque de perdre sa capacitÃ© Ã produire des technologies solaires photovoltaÃ¯ques au niveau national, ce qui compromettrait Ã la fois ses objectifs de neutralitÃ© climatique et sa souverainetÃ© stratÃ©gique. Â« C’est un moment dÃ©cisif. L’UE doit montrer qu’elle est prÃªte Ã prÃ©server et Ã reconstruire l’industrie solaire europÃ©enne â€“ avant qu’il ne soit trop tard Â», conclut la lettre.