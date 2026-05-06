La France investit dans l’avenir des Ã©nergies renouvelables en Afrique lors de l’AEW 2026

BenoÃ®t Faraco, envoyÃ© spÃ©cial franÃ§ais pour le climat, prendra part aux discussions de haut niveau de l’African Energy Week 2026, qui porteront sur les investissements, la diplomatie climatique et le renforcement de la coopÃ©ration Ã©nergÃ©tique Ã long terme entre la France et les marchÃ©s africains. Les renouvelables en bandouliÃ¨reÂ !

BenoÃ®t Faraco, ambassadeur chargÃ© des nÃ©gociations climatiques, de l’Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e et de la prÃ©vention des risques climatiques au ministÃ¨re franÃ§ais de l’Europe et des Affaires Ã©trangÃ¨res, participera Ã l’African Energy Week (AEW) 2026, prÃ©vue du 12 au 16 octobre au Cap. BenoÃ®t Faraco devrait Ã©changer avec les dÃ©cideurs politiques, les investisseurs et les dirigeants d’entreprise africains sur l’Ã©volution de l’approche franÃ§aise en matiÃ¨re de diplomatie climatique et sur sa stratÃ©gie d’investissement Ã©nergÃ©tique Ã travers le continent.

Le continent africain recÃ¨le un potentiel solaire estimÃ© Ã 482 000 GW

Sa participation intervient Ã un moment oÃ¹ les pays africains cherchent Ã mobiliser des capitaux importants pour Ã©largir lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie et dÃ©velopper de nouvelles capacitÃ©s de production dans les Ã©nergies renouvelables, le gaz naturel et les carburants verts Ã©mergents, alors que plus de 600 millions de personnes sur le continent nâ€™ont toujours pas accÃ¨s Ã lâ€™Ã©lectricitÃ©. ParallÃ¨lement, la France renforce son engagement auprÃ¨s des marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques africains grÃ¢ce Ã une stratÃ©gie 2026 renouvelÃ©e, axÃ©e sur le financement climatique, les partenariats en matiÃ¨re dâ€™infrastructures et la coopÃ©ration industrielle Ã long terme. La transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™Afrique reprÃ©sente lâ€™une des plus grandes opportunitÃ©s inexploitÃ©es Ã lâ€™Ã©chelle mondiale. Le continent recÃ¨le un potentiel solaire estimÃ© Ã 482 000 GW, un potentiel Ã©olien annuel dâ€™environ 180 000 TWh et environ 10 % des ressources hydroÃ©lectriques mondiales, dont prÃ¨s de 90 % restent inexploitÃ©es. Lâ€™Afrique se positionne Ã©galement comme une future plaque tournante de lâ€™hydrogÃ¨ne vert, avec une capacitÃ© de production potentielle estimÃ©e Ã 30â€“60 millions de tonnes par an dâ€™ici 2050. Dans ce contexte, la France sâ€™Ã©loigne progressivement dâ€™un engagement au niveau des projets pour se tourner vers le soutien de systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©s qui relient le dÃ©veloppement de lâ€™approvisionnement national aux marchÃ©s rÃ©gionaux et orientÃ©s vers lâ€™exportation.

Lâ€™AFD joue un rÃ´le central dans lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement des EnR

Les investissements franÃ§ais dans le secteur des Ã©nergies renouvelables en Afrique continuent de se dÃ©velopper grÃ¢ce Ã une combinaison de financements publics, de prÃªts concessionnels et de participation du secteur privÃ©. Lâ€™Agence franÃ§aise de dÃ©veloppement (AFD) joue un rÃ´le central dans lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement, la rÃ©duction des risques pour les investisseurs privÃ©s et le soutien aux infrastructures de transport et de rÃ©seau. Par le biais de son programme Â« African Renewable Energy Scale-Up Â», lâ€™AFD apporte entre 20 et 100 millions dâ€™euros par projet, soutenant des dÃ©veloppements solaires, Ã©oliens et gÃ©othermiques sur de nombreux marchÃ©s, notamment en Mauritanie, en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Au-delÃ du financement, les entreprises Ã©nergÃ©tiques franÃ§aises restent parmi les dÃ©veloppeurs internationaux les plus actifs dans le secteur de lâ€™Ã©lectricitÃ© en Afrique. EDF Power Solutions vise Ã multiplier par cinq son portefeuille dâ€™Ã©nergies renouvelables sur le continent entre 2024 et 2026, avec lâ€™ambition dâ€™atteindre 3 GW de capacitÃ© installÃ©e Ã court terme. ENGIE continue dâ€™Ã©tendre sa prÃ©sence dans les projets Ã©oliens, solaires, de dessalement, de stockage par batterie et dâ€™hydrogÃ¨ne vert, tandis que TotalEnergies fait progresser des dÃ©veloppements Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©s sur des marchÃ©s tels que le Mozambique, lâ€™Afrique du Sud, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, le Rwanda et lâ€™Ouganda â€“ reflÃ©tant lâ€™empreinte croissante de la France dans le paysage plus large de la diversification Ã©nergÃ©tique en Afrique.

Â«Â Une opportunitÃ© pour renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã long terme de lâ€™EuropeÂ Â»

Â« Le potentiel de lâ€™Afrique en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergies renouvelables reprÃ©sente une opportunitÃ© non seulement pour les entreprises franÃ§aises, mais aussi pour renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã long terme de lâ€™Europe grÃ¢ce aux Ã©changes dâ€™Ã©lectricitÃ© et de carburants verts Â», a dÃ©clarÃ© NJ Ayuk, prÃ©sident exÃ©cutif de la Chambre africaine de l’Ã©nergie. Â« Lâ€™AEW offre une plateforme essentielle pour aligner les stratÃ©gies dâ€™investissement, harmoniser les approches politiques et Ã©tablir des partenariats mutuellement bÃ©nÃ©fiques entre lâ€™Afrique et la France. Â» Au-delÃ des Ã©nergies renouvelables, la France soutient le dÃ©veloppement Ã long terme de lâ€™Ã©nergie nuclÃ©aire Ã travers lâ€™Afrique dans le cadre dâ€™un mix Ã©nergÃ©tique diversifiÃ©. En tant que lâ€™un des principaux producteurs dâ€™Ã©nergie nuclÃ©aire au monde, elle sâ€™efforce de renforcer les capacitÃ©s institutionnelles et techniques par le biais dâ€™initiatives telles que le programme INSC Africa, qui aide des pays comme lâ€™Afrique du Sud, lâ€™Ã‰gypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc et le Nigeria Ã dÃ©velopper des cadres rÃ©glementaires, des systÃ¨mes de sÃ»retÃ© et la formation de la main-dâ€™Å“uvre.