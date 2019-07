NEDO, Sharp et Toyota : dÃ©but des essais routiers publics de la Prius solaires dotÃ©es de cellules Ã  haut rendement

NEDO, Sharp Corporation (Sharp) et Toyota Motor Corporation (Toyota) viennent d’annoncer les débuts d’ici la fin du mois des essais routiers publics d’une Prius solaire. Ces essais ont pour but d’évaluer l’efficacité des améliorations apportées à l’autonomie de croisière et au rendement énergétique des véhicules électrifiés équipés de cellules solaires à haut rendement. Objectif : tester le potentiel des cellules solaires pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports

Pour faciliter la réalisation de cet essai, Sharp a modularisé ses cellules solaires à triple-jonction et à haut rendement (34 % de conversion), précédemment développées pour un projet dirigé par NEDO, pour créer des panneaux solaires ultra fins (0,03 mm) intégrés. Toyota a installé ces panneaux sur le toit, le capot, la porte du hayon arrière et d’autres parties de sa “Prius PHV” pour produire une voiture de démonstration pour les essais routiers publics.

En améliorant l’efficacité du panneau solaire et en augmentant sa surface embarquée, Toyota a pu atteindre une puissance nominale de production d’environ 860 W, soit environ 4,8 fois supérieure à celle du modèle commercial Prius PHV équipé lui aussi d’un système solaire). En plus d’augmenter considérablement sa production d’énergie, la voiture de démonstration utilise un système qui charge la batterie de conduite pendant que le véhicule est stationné et pendant qu’il roule. Un développement qui devrait conduire à des améliorations considérables en matière d’autonomie et d’économie de carburant à propulsion électrique.

Toyota prévoit de mener les essais dans diverses conditions de conduite à Toyota City, Aichi Préfecture, Tokyo et autres régions. Diverses données, y compris la production d’énergie du panneau solaire et le montant de la charge de la batterie, seront obtenus et vérifiés, puis utilisés dans le développement d’un système de recharge solaire embarqué. Toyota prévoit de partager une sélection de résultats et de données d’essais avec NEDO et Sharp. Le Comité de stratégie véhicule PVpowered, parrainé par NEDO et d’autres les entités évalueront les avantages en fonction de l’amélioration de la réduction des émissions de CO2 et commodité, comme le nombre de recharges d’un véhicule. Le but est contribuer à la création d’un nouveau marché de panneaux solaires, comprenant le secteur du transport et trouver des solutions aux problèmes énergétiques et environnementaux.

Plus d’infos…