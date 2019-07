DeuxiÃ¨me Ã©dition de la Newsletter AIE Programmes Collaboratifs de R&D

La R&D dans le monde de l’énergie solaire est en constante ébullition. Preuve en est les différents événements qui se succèdent et qui sont recensés dans la deuxième édition de la Newletter de la AIE. On retiendra tout particulièrement la tenue les 25 et 26 septembre des Journées Techniques Solaires thermiques à Valbonne sur le site de l’Ademe. Cet évènement gratuit est composé de 2 journées successives. Le 25 septembre sera consacré aux retours d’expérience présentés par les acteurs des Grandes Installations Solaire Thermique (AMO, tiers investisseurs, énergéticiens) lauréats de l’AAP Grandes installations solaire thermique de l’ADEME pour la cible industrie et réseaux de chaleur. Le 26 septembre sera l’occasion de faire un point sur les grandes tendances techniques avec la présentation de programmes de recherches (PVT, froid solaire, intégration en industrie) par des membres des tâches de l’AIE SHC. Outre les événements et les conférences à venir, la Newsletter proposent des résultats d’expérimentation ou encore les nouveaux travaux de R&D mis en branle sur l’ensemble de la planète solaire.

