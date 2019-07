Le jubilÃ© du grand four solaire dâ€™Odeillo dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales

Depuis 1969, les équipes du laboratoire PROcédés, Matériaux et Energie Solaire (PROMES) conduisent des recherches sur l’énergie solaire concentrée avec le grand four solaire d’Odeillo. Cet instrument exceptionnel a permis au CNRS de se positionner comme l’un des principaux leaders mondiaux de la recherche sur la conversion de l’énergie solaire concentrée et sur les matériaux à très haute température.

Dans le cadre des 80 ans du CNRS, Le laboratoire PROMES du CNRS, en partenariat avec la mairie de Font-Romeu, célèbre cette année le cinquantième anniversaire du grand four solaire d’Odeillo. Cette célébration permettra de revenir sur les moments forts qui ont marqué 50 ans d’aventure dédiés à la recherche sur l’énergie solaire concentrée depuis la construction du grand four et les travaux initiés par Félix Trombe sur les matériaux ultra-réfractaires et les centrales solaires. Elle permettra également au grand public de rencontrer des chercheurs et de découvrir de nouvelles facettes de l’énergie solaire.

Des collaborations avec la NASA

Le grand four solaire d’Odeillo, le plus grand de ce type au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan, copié un peu plus tard), est mis en service en 1969. Il est une grande infrastructure de recherche du CNRS et est mis en œuvre par le laboratoire PROMES qui rassemble 150 personnes du CNRS et de l’Université Perpignan Via Domitia autour d’un sujet fédérateur, l’énergie solaire et sa valorisation sur tous les plans. De la recherche sur les matériaux à la mise en œuvre du solaire à concentration comme énergie renouvelable, PROMES mène des recherches de pointe dans ces domaines et conduit conjointement avec de nombreuses entreprises et institutions internationales – telles que la NASA – des projets d’envergure aux enjeux environnementaux et relatifs à l’énergie.

Encadré

Le Programme des festivités

- Samedi 13 juillet : spectacle Son & Lumière de la Ville de Font-Romeu

- Dimanche 14 juillet : visites ouvertes au public des installations extérieures du four solaire

- Lundi 15 juillet : célébration institutionnelle en présence d’Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et de Hermeline Malherbe, présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales.

- Des conférences destinées au grand-public sont proposées dès le lundi 15 juillet au soir au Casino de Font-Romeu et se poursuivent jusqu’au 18 juillet.

- Du 16 au 18 juillet, les équipes du grand four solaire d’Odeillo proposent une série d’ateliers et de visites de 10h à 17h.