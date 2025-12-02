NED renforce sa collaboration avec mylight150 autour de la batterie virtuelle et du pilotage énergétique

Pour accompagner les installateurs dans un contexte réglementaire en évolution (notamment autour de la TVA à 5,5% et des usages pilotés) et répondre à la montée en puissance de l’autoconsommation, NED [Nouvelles Énergies Distribution], distributeur de solutions solaires, fait de la batterie virtuelle et du pilotage énergétique deux axes majeurs de son offre 2026.

Ce renforcement s’appuie sur une collaboration étroite avec mylight150, fournisseur d’énergie intelligent, spécialiste du pilotage énergétique et de la valorisation de l’autoconsommation, dont les solutions sont aujourd’hui déployées dans plus de 20 000 foyers.

Un partenariat pour répondre aux nouveaux usages

La focalisation progressive de mylight150 sur ses activités de conception et de développement de solutions de pilotage et de valorisation énergétique, implique de s’appuyer de plus en plus sur des partenaires distributeurs premium. C’est dans ce cadre que mylight150 et NED ont décidé de renforcer leur collaboration afin de proposer un accompagnement toujours plus fluide de leurs clients, assurant qualité de service et continuité au réseau existant d’installateurs de la marque. Ce partenariat repose sur plusieurs axes clés : formation en profondeur des équipes NED aux technologies mylight150 pour apporter le meilleur conseil et support client, disponibilité de l’intégralité de la gamme mylight150 dans les entrepôts NED garantissant la réactivité chantier, et collaboration renforcée entre les équipes techniques des deux entités pour simplifier les configurations, fiabiliser les installations et intégrer les solutions mylight150 aux outils digitaux de NED (configurateurs, plateforme de commandes…)

mylight150 : une technologie pionnière au service d’un marché en transition

Avec son coffret tout-en-un capable d’orchestrer automatiquement les principaux usages du foyer pour maximiser l’autoconsommation, mylight150 offre à NED une technologie reconnue pour sa fiabilité et sa capacité à rendre la transition énergétique accessible à tous. « NED comprend mieux que quiconque les enjeux du terrain. Ils savent transformer des technologies complexes en solutions prêtes à poser. C’est exactement ce que nous recherchions pour déployer nos offres de batterie virtuelle et de pilotage énergétique à grande échelle » confie Virgile Suavet, co-fondateur et co-CEO de mylight150

NED : un rôle renforcé sur le pilotage intelligent et le stockage virtuel

Ce partenariat permet à NED de consolider sa position d’acteur référent sur les solutions intelligentes, en structurant une offre 2026 lisible, immédiatement opérationnelle et pleinement adaptée à l’évolution du solaire résidentiel. “Notre responsabilité est d’anticiper les transformations du marché et de donner aux installateurs les outils pour rester compétitifs. Ce partenariat renforce notre capacité à proposer des solutions immédiatement opérationnelles, performantes et alignées avec l’avenir du photovoltaïque résidentiel” estime Arnaud Paris, président de NED.

Un objectif commun : démocratiser l’autoconsommation intelligente

NED et mylight150 affichent une ambition claire : accélérer la diffusion de solutions d’autoconsommation complètes, cohérentes et adaptées à un marché en transformation rapide. Les deux entreprises partagent la conviction que la prochaine étape du solaire résidentiel passera par des usages pilotés, une meilleure valorisation de chaque kWh produit et des solutions prêtes à poser qui simplifient le quotidien des installateurs. En combinant l’expertise terrain de NED et la technologie éprouvée de mylight150, elles entendent structurer durablement cette nouvelle génération d’autoconsommation.

Les équipes mylight150 seront présentes aux côtés de NED sur leur stand (Hall B2-E36) à EnerGaïa les 10 et 11 décembre pour présenter ces nouveautés et accompagner les installateurs.