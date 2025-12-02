Solaire : EDILIANS prÃ©sente deux solutions en avant-premiÃ¨re au Forum EnerGaÃ¯a 2025

Les 10 et 11 dÃ©cembre prochains, la 18eÌ€me Ã©dition du Forum EnerGaiÌˆa rÃ©unira lâ€™ensemble des acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique (industriels, entreprises, dÃ©cideurs, collectivitÃ©s locales) aÌ€ la recherche de rÃ©ponses concrÃ¨tes aÌ€ leurs problÃ©matiques de terrain.

En tant quâ€™expert reconnu de la toiture et prÃ©curseur dans les Ã©nergies renouvelables depuis plus de 20 ans avec la premiÃ¨re tuile solaire universelle, câ€™est tout naturellement quâ€™EDILIANS participe aÌ€ cet Ã©vÃ©nement. Le fabricant franÃ§ais et fournisseur de produits solaires fiables et durables, dÃ©veloppÃ©s par son Ã©quipe Recherche & DÃ©veloppement prÃ¨s de Lyon, y dÃ©voilera en avant-premiÃ¨re deux solutions pensÃ©es pour simplifier la vie des installateurs :

- EASY ROOF ADVANCE, le systÃ¨me de montage solaire qui fait gagner un temps prÃ©cieux sur les chantiers, sans jamais transiger sur la qualitÃ© ni la sÃ©curitÃ©,

- My Solar Project, lâ€™outil digital 100 % en ligne qui permet de dimensionner, concevoir et chiffrer une installation solaire en quelques clics, pour une autonomie et une fiabilitÃ© maximales.