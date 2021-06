ConfÃ©rence HydrogÃ¨ne Vert en digital le 20 juillet 2021 prochain !

Les attentes vis-à-vis de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique sont élevées : il est considéré comme la clé et le « facilitateur » d’un système économique respectueux du climat et vise à promouvoir la décarbonation dans de nombreux domaines importants, des procédés industriels aux transports en passant par le secteur de l’électricité et du chauffage. Ces attentes ne peuvent être satisfaites que si l’économie de l’hydrogène est cohérente et étroitement liée au secteur des énergies renouvelables.

Les créateurs de The smarter E Europe, le pôle d’innovation pour les nouvelles solutions énergétiques, offrent la scène idéale pour cette rencontre. Lors de la Green Hydrogen Conference, qui se déroulera pour la première fois dans un format numérique le 20 juillet 2021, les principaux acteurs internationaux des deux mondes se réuniront et échangeront des idées. Les partenaires de la Green Hydrogen Conference sont le Centre Hydrogen.Bavaria (H2.B), l’Association allemande de l’hydrogène et des piles à combustible (DWV) et les associations européennes Hydrogen Europe et Eurogas. Pour construire un monde de l’énergie où l’hydrogène solaire aurait toute sa place !

www.ees-europe.com/green-hydrogen-conference?lang=en&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eesEU+2021+Besucher+Juni_EN