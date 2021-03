EY ambitionne la rÃ©duction de 40% de ses Ã©missions en 2025 par rapport Ã  2019 et un bilan carbone Â« nÃ©gatif Â» dÃ¨s 2021

Après avoir annoncé en janvier 2020 son intention d’être neutre en carbone sur l’ensemble de ses activités et implantations, objectif atteint fin 2020, EY au niveau mondial dévoile de nouvelles ambitions « climat » : avoir, d’une part, dès 2021 et chaque année un bilan carbone dit « négatif » en compensant davantage que les émissions engendrées par son activité, et d’autre part, atteindre en 2025 une réduction de l’ensemble de ses émissions de 40% par rapport à 2019 (scopes 1 à 3). Ce plan repose sur sept piliers engageants qui contribueront à atteindre ces objectifs. Détails !

L’engagement en faveur d’une croissance durable est au cœur de la stratégie NextWave d’EY et de son ambition de créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. Lancée au cours de l’exercice fiscal 2020, la stratégie NextWave soutient la raison d’être du cabinet qui vise à participer à la construction d’un monde économique plus durable et plus équilibré.

Ne consommer que de l’énergie renouvelable d’ici 2025 et développer les VPPA

« La trajectoire que nous nous sommes fixée s’inscrit pleinement au cœur de notre stratégie et confirme notre volonté d’accompagner ce changement de paradigme. Conscients qu’il est urgent d’agir, nous renforçons notre engagement en faveur de la protection de l’environnement et de la croissance durable à long terme » détaille Eric Fourel, Président d’EY en France. Autour de sept engagements !

Réduire les émissions liées aux déplacements professionnels en avion de 35% d’ici la fin de l’exercice fiscal 2025 (par rapport au niveau 2019).

Réduire la consommation globale d’électricité des bureaux et ne consommer que de l’énergie renouvelable d’ici 2025 en devenant membre du RE100.

Structurer les contrats d’approvisionnement en électricité par le biais d’accords d’achat d’électricité virtuels (VPPA), pour introduire dans les réseaux nationaux plus d’électricité renouvelable qu’EY n’en consomme.

Donner accès et former les collaborateurs à des outils leur permettant de calculer, puis de réduire la quantité de carbone émise lors des missions réalisées.

Utiliser des solutions fondées sur la nature et des technologies de réduction de l’empreinte carbone pour capter ou compenser plus d’émissions de carbone que celles produites chaque année par les activités d’EY

Investir dans des services et solutions qui aident les clients à créer de la valeur à partir de la décarbonisation de leurs entreprises et apporter des réponses aux autres défis et opportunités en matière de durabilité.

Exiger de 75% des fournisseurs d’EY (en valeur) qu’ils fixent des objectifs de réduction conformes au Sciences Based Targets au plus tard pour l’année fiscale 2025

Essentiel d’être exemplaire

« En tant qu’entreprise de services, notre empreinte environnementale est plus faible que d’autres secteurs, mais il nous semble essentiel d’être exemplaire. Notre levier principal pour servir cette cause mondiale réside en tout état de cause dans l’accompagnement que nous sommes en mesure d’apporter à nos clients. Nous avons la responsabilité d’agir ensemble, dès maintenant » ajoute Eric Fourel.