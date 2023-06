Naldeo Digital for Climate lance Sunbiose, son offre de monitoring et pilotage dédiée au monde de l’agrivoltaïsme

La filière agrivoltaïque connaît un développement rapide, et les premiers démonstrateurs livrent déjà des résultats prometteurs. Afin de mieux comprendre la dynamique de ces projets et de détecter les synergies entre les cultures et la production d’énergie, Naldeo Digital for Climate lance SunBiose, son offre de monitoring et de pilotage dédiée aux installations agrivoltaïques.

Comment mieux monitorer et piloter les installations agrivoltaïques pour améliorer la compréhension des phénomènes et optimiser les projets ? Une solution au croisement de la recherche académique et de l’industrie vient de voir le jour. Elle est fondée sur le couple d’expertises du groupement Naldeo x Université de Liège, et valorise les savoirs faire en informatique industrielle et en agronomie – phénotypage des deux partenaires.“Sunbiose s’appuie sur des briques technologiques éprouvées pour délivrer un signal de haute qualité et contribuer à l’enrichissement des connaissances agrivoltaïques » témoigne Pascal Brunet, responsable de la solution Sunbiose chez Naldeo Digital for Climate.

Une qualité des données surveillée de près et des calculs en temps réel

“Nous sommes heureux d’accompagner l’émergence du secteur de l’agrivoltaïsme, et spécifiquement Naldeo, dans la sélection de produits répondant le mieux aux besoins des projets agrivoltaïques. Ceci notamment en France, dont le marché présente des caractéristiques spécifiques qui appellent une métrologie environnementale de haut niveau. Campbell Scientific met à disposition son retour d’expérience de plus de cinquante ans au service de cette filière “, explique Kyle Campbell, Directeur des marchés énergies renouvelables chez Campbell Scientific

Pour satisfaire les critères expérimentaux les plus exigeants, la plateforme Sunbiose met en œuvre des mécanismes de surveillance de la qualité de la donnée et génère des alertes aux équipes de maintenance, afin d’atteindre une disponibilité dépassant les 95%. Les algorithmes intégrés dans la plateforme calculent en temps réel les grandeurs agrégées d’évapotranspiration, d’ombrage au sol et l’indice d’ambiance biothermique. Enfin, les mesures et analyses ponctuelles peuvent être déversées dans la base de données pour unifier l’information et améliorer la compréhension des phénomènes observés.

Un succès qui ne se fait pas attendre

Les conditions climatiques et pédologiques (ndlr : propres au sol), les habitudes agricoles, et les caractéristiques technologiques déterminent le comportement des projets agrivoltaïques. En phase de conception, les modèles physiques permettent de concevoir le projet le mieux adapté à son environnement et créateur d’un maximum de valeur. Cela notamment grâce aux synergies qui sont sélectionnées en réponse à un besoin local spécifique. Il s’agit de concilier la performance économique de la vente d’énergie avec la recherche d’une grande pertinence agricole. En pratique, au-delà de la répartition de l’énergie lumineuse incidente cela prend la forme d’une protection éolienne contre les vents asséchants en bifacial vertical, ou encore l’ajustement des pilotages de trackers assurant une transmission lumineuse suffisante pour le séchage matinal de la rosée sur une vigne exposée aux maladies fongiques. « La confirmation a posteriori du respect des fonctionnalités attendues est importante, dans une démarche d’ajustements et d’amélioration continue. Également, dans le cadre de nos collaborations académiques, Sunbiose constitue le relais opérationnel d’expérimentations scientifiques visant une meilleure compréhension de la génération du micro-climat propre aux projets agrivoltaïques.”, conclut Pascal Brunet. Sunbiose sera prochainement installé sur un site pilote d’agrivoltaïsme en Arménie, dans le cadre d’un projet porté par Naldeo et lauréat d’un financement FASEP accordé par la DG Trésor. Ce projet aura le double objectif de démontrer le bénéfice de l’agrivoltaïsme pour protéger des vignobles très exposés au changement climatique, et de développer une offre française sur toute la chaîne de valeur de l’agrivoltaïsme pour se développer à l’export.

Encadré

Les briques technologiques

● L’architecture logicielle de la suite Enerbird®, déployée sur 60 sites dans le monde et supervisant plus de 110 MW de projets d’énergie renouvelables,

● Des capteurs sélectionnés pour leur équilibre entre précision et robustesse aux environnements agressifs, capables de capter les variations de quelques dixièmes de degrés et de quelques pourcents d’humidité. Naldeo Digital for Climate s’appuie notamment sur le matériel de Campbell Scientific en réponse à ces enjeux,

● Une parfaite compatibilité avec les exigences de la base de données du Pôle National de Recherche Agrivoltaïsme INRAe,

● Une chaîne de traitement de la donnée sécurisée, contribuant à la traçabilité de l’information, notamment sur le partage de la ressource solaire et les modes de pilotage,

● La mise en œuvre des savoir-faire en informatique scientifique pour le pilotage prédictif optimal des projets avec structures suiveuses,

● Des technologies logicielles adaptées au temps quasi-réel, déployées dans le respect des meilleures pratiques d’informatique industrielle,

● Une logistique de maintien en conditions opérationnelle, et des équipes dédiées à la maintenance de la solution.