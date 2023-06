FREY, spÃ©cialiste des lieux de commerce durable, solarise son centre commercial dâ€™Arles avec Helexia

Helexia France accompagne la foncière à mission FREY pour l’installation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture du centre commercial Shopping Promenade Arles Montmajour.

Helexia, filiale de Voltalia, annonce la mise en service d’une toiture photovoltaïque en injection réseau sur le centre commercial de plein air Shopping Promenade Arles Montmajour, d’une puissance installée de 897 kWc et d’une production annuelle de 1,277 MWh. Développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l’exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe. Frey a retenu l’expertise d’Helexia France pour les accompagner. Helexia, acteur international de la transition énergétique et décarbonisation, a pour mission d’assister les entreprises privées et publiques dans l’adoption d’une consommation énergétique responsable et raisonnée. FREY est une entreprise à mission, certifiée B Corp™, spécialiste des lieux de commerce durable. Parce que l’entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s’est donnée pour mission de remettre le commerce au service de l’intérêt collectif. En lien avec sa stratégie climat, FREY souhaite devenir un producteur d’énergie renouvelable en déployant, dans un premier temps, des panneaux solaires sur son patrimoine. Le Groupe privilégiera l’implantation des panneaux solaires sur ses toitures.

1 277 MWh d’énergie décarbonée produits annuellement