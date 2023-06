NouveautÃ©s et produits phares : KOSTAL au salon Intersolar 2023

Suivant la devise « Avec KOSTAL, vous avez tout à gagner », les visiteurs professionnels du salon Intersolar de cette année, qui se tiendra du 14 au 16 juin à Munich, découvriront sur le stand B3.130 de l’industriel des expositions inédites passionnantes, des produits phares innovants et des solutions intéressantes des partenaires. Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, KOSTAL a toujours les solutions adéquates pour produire, stocker et gérer l’énergie solaire.

La demande de composants photovoltaïques et de produits couplant plusieurs sources d’énergie est importante. Cette année, KOSTAL répond aux besoins croissants en développant continuellement ses capacités de production, en élargissant sa gamme de produits, en améliorant la disponibilité des produits existants et en proposant une panoplie d’applications de partenaires.

Les distributeurs, les installateurs et les clients bénéficient en outre d’une installation et d’une mise en service simples, d’extensions flexibles en termes de performances et de fonctionnalités ainsi que de l’amélioration de la commande et de la communication des produits KOSTAL.

Aperçu des nouveautés et produits phares

- L’onduleur hybride PLENTICORE plus G2 avec de nouveaux équipements numériques et une mise en service simplifiée

- KOSTAL Smart Energy Meter avec AutoUpdate : désormais avec une plus grande commodité d’utilisation

- Borne de recharge pour VE ENECTOR : une commande aisée via la KOSTAL Solar App

- PREMIÈRE du PIKO CI 100 – extension de la gamme des onduleurs commerciaux

- PREMIÈRE d’autres partenaires de stockage pour plus de flexibilité et une plus grande disponibilité

- PREMIÈRE du PLENTICORE G3 avec courant de secours et une puissance hybride plus élevée allant jusqu’à 20 kW

- KOSTAL Solar Terminal : un accès simplifié et groupé aux applications centrales

Thomas Vogel, directeur du département de gestion des produits, est impatient de vivre la prochaine édition d’Intersolar : « Nous constatons une stabilisation croissante dans les chaînes d’approvisionnement. Les deux compteurs d’énergie KOSTAL Energy Meter récemment introduits dans la gamme répondent à la forte demande de compteurs d’énergie. De plus, notre nouvelle borne de recharge pour VE ENECTOR de KOSTAL nous permet de répondre à la demande de solutions de recharge intelligentes. En augmentant nos capacités de production, nous restons un partenaire fiable pour nos distributeurs et nos clients. »

Produit phare : PLENTICORE plus de deuxième génération

La deuxième génération d’onduleurs hybrides PLENTICORE plus s’appuie sur l’expérience acquise avec l’original ainsi que sur des performances éprouvées. « L’une de nos idées directrices lors du développement était de rendre le travail des installateurs aussi simple que possible. À cet égard, KOSTAL a toujours réagi aux souhaits de ses clients », déclare Thomas Vogel. « Avec la deuxième génération, nous avons à nouveau investi de manière significative dans notre onduleur hybride, pour offrir davantage de fonctions et une manipulation simplifiée. »

Le centre de commutation de l’onduleur, à savoir la Communication Board intégrée, a également été entièrement revu. Désormais, le PLENTICORE plus G2 dispose d’interfaces numériques supplémentaires et du WLAN de série.

« Les composants de la nouvelle Communication Board sont facilement disponibles sur le marché des composants. Les chaînes d’approvisionnement peuvent ainsi être mieux respectées. Cela a été un critère important dans notre décision en faveur d’un passage à la nouvelle génération hybride. » poursuit Thomas Vogel.

Deux connexions LAN permettent en outre l’extension du système au moyen d’une connexion en guirlande pour de plus grandes capacités d’énergie solaire. Les quatre sorties numériques offrent de plus grandes possibilités de connexion pour les consommateurs, ce qui permet par exemple d’alimenter en électricité des pompes à chaleur, des climatiseurs ou des stations de recharge. Dans le domaine des pompes à chaleur, le PLENTICORE plus de deuxième génération dispose désormais du label SG Ready pour un couplage aisé.

La deuxième génération du PLENTICORE plus va également plus loin en matière de sécurité : la surveillance de la protection contre les surtensions est désormais possible de manière aisée via une nouvelle entrée de surveillance.

Un détail important a permis de gagner du temps lors de l’installation : les bornes Push-in accélèrent la mise en service et remplacent les bornes à vis de la version précédente.

Produit phare : KOSTAL Smart Energy Meter

Grâce à la nouvelle fonction AutoUpdate, le compteur d’énergie intelligent KOSTAL Smart Energy Meter reste toujours à la pointe de la technologie et fonctionne sans autre intervention du client.

De plus, le tableau de bord remanié du Webserver pour le KOSTAL Smart Energy Meter présente en un coup d’œil tous les composants de l’installation photovoltaïque et leurs connexions. Grâce à des ventilations détaillées, l’utilisateur reconnaît facilement à quel moment un surplus d’énergie notable est disponible. Les clients peuvent ainsi décider eux-mêmes de la manière dont ils souhaitent utiliser l’énergie disponible le plus efficacement possible.

À noter également : si un PLENTICORE ou un PIKO MP plus avec batterie connectée est configuré dans le Smart Energy Meter, l’état de charge de la batterie (SoC) est désormais également affiché dans le tableau de bord.

Nouveauté : nouveaux partenaires pour les batteries de stockage

KOSTAL reste fidèle à lui-même et à la diversité de ses systèmes. En plus des solutions de stockage éprouvées de BYD, BMZ et LG, KOSTAL a conclu d’autres partenariats avec des fabricants de batteries. Ainsi, les accumulateurs à batterie de Pylontech sont dès à présent compatibles en deux variantes avec une capacité de stockage entre 7 et 25 kWh. Le nouvel accumulateur de Wintersun est également disponible en deux variantes : La variante Power avec 5 à 14 kWh et la variante Energy avec 12 à 26 kWh. Par ailleurs, les accumulateurs à batterie d’Axitec, d’une capacité de stockage comprise entre 7 et 25 kWh, sont désormais également compatibles avec les onduleurs PLENTICORE.

Thomas Vogel souligne l’importance des contrôles approfondis chez KOSTAL : « Tous les partenaires de stockage sont testés dans le cadre de scénarios de test complets. Outre le concept de sécurité de nos partenaires, nous vérifions également si, par exemple, une offre de services suffisante sera proposée aux clients. Ce n’est qu’une fois que tous les tests sont terminés que nous nous lançons dans un partenariat conjoint. Les partenaires de batterie actuels et approuvés sont toujours publiés sur notre site web pour les distributeurs et les clients. »

Le système de batterie “Varta.wall” de VARTA est très attendu. La marque traditionnelle de batteries introduit une variante ultramince de sa solution à cellules rondes NCA haute tension pour un maximum de 20 kWh. Dyness propose également quatre solutions de batteries avec ses modèles Tower, qui stockent de 7 à 18 kWh d’électricité. Les onduleurs hybrides et onduleurs chargeurs de KOSTAL proposent ainsi un large choix de solutions de stockage pour une disponibilité et une flexibilité maximales.

Produit phare : borne de recharge pour VE ENECTOR

Les propriétaires de la borne de recharge pour VE ENECTOR de KOSTAL, dont les fonctions de confort sont activées, bénéficient déjà depuis le début de l’année d’une représentation améliorée des quatre modes de charge dans la nouvelle KOSTAL Solar App.

En outre, il devrait être possible à l’avenir de régler manuellement la borne de recharge pour VE ENECTOR pour un fonctionnement monophasé ou triphasé. À noter cependant que la borne de recharge pour VE ENECTOR sera en mesure de faire le choix automatiquement, une fois le véhicule connecté.

Pour les marchés italien et espagnol, la borne de recharge pour VE monophasée ENECTOR AC 7.4 sera présentée pour la première fois au salon Intersolar de Munich. La date exacte de lancement sera publiée ultérieurement.

Nouveauté : PIKO CI 100

KOSTAL répond aux exigences toujours plus importantes en matière d’énergies renouvelables dans le secteur commercial en élargissant sa gamme PIKO CI. Ce tout nouveau modèle complète la gamme existante et offre encore plus de puissance avec 100 kW.

Le PIKO CI 100 offre une tension système élevée, un Smart Switch, une protection contre les surtensions et une mise en réseau en guirlande, et il est compatible avec un grand nombre de régulateurs de parcs et d’enregistreurs de données. En outre, l’onduleur de projet dispose de 8 trackers MPP et de 16 entrées, et traite des courants d’entrée DC allant jusqu’à 40 ampères. Cela garantit des performances élevées et une sécurité maximale.

La nouveauté consiste en la détection d’arcs électriques en option, qui élargit la protection du système et signale par exemple un éventuel risque d’incendie. La date de lancement sur le marché sera annoncée ultérieurement.

Nouveauté : PLENTICORE de troisième génération

L’année prochaine, KOSTAL lancera la troisième génération de son onduleur hybride. Le PLENTICORE G3 reprend toutes les caractéristiques ultramodernes des générations précédentes et offre une puissance de base plus élevée allant jusqu’à 20 kW.

Le PLENTICORE de troisième génération est équipé d’une fonction de courant de secours, de sorte qu’en cas de pénurie temporaire d’énergie du côté du fournisseur d’énergie, les besoins en électricité peuvent être couverts par l’installation photovoltaïque avec ses réserves de stockage. Le PLENTICORE G3 sera disponible en trois catégories de puissance et sera déployé progressivement.

In fine, KOSTAL Solar Electric investit considérablement dans son portefeuille de produits existant, développe systématiquement ses gammes de produits à succès et pose très tôt des jalons importants pour un segment de marché en forte croissance dans le domaine des installations solaires privées et commerciales, sans oublier la batterie de stockage, la pompe à chaleur et la solution de recharge pour l’e-mobilité.

Venez rendre visite à KOSTAL du 14 au 16 juin au salon Intersolar de Munich.