Crowdfunding : La montÃ©e en puissance du financement participatif des EnR se confirme dans un marchÃ© en hausse de +1,8 %

Selon la 7Ã¨me Ã©dition du BaromÃ¨tre de rÃ©fÃ©rence du financement participatif publiÃ© par Forvis Mazars et FranceFinTech, le financement participatif dÃ©diÃ© aux Ã©nergies renouvelables poursuit sa progression et confirme sa rÃ©silience. Ce dernier contribue Ã la progression globale, avec 358 millions levÃ©s en 2025 contre 352 millions en 2024. AnalyseÂ !

Â

Le baromÃ¨tre annuel 2025 du crowdfunding, publiÃ© ce jour par Forvis Mazars, confirme une lÃ©gÃ¨re hausse du financement participatif en France aprÃ¨s deux annÃ©es de repli. Sur lâ€™exercice Ã©coulÃ©, la collecte globale sâ€™Ã©tablit Ã 1 763 millions dâ€™euros, en lÃ©gÃ¨re hausse de 1,8 % par rapport Ã 2024. Des chiffres qui traduisent un marchÃ© toujours fragilisÃ© par les incertitudes Ã©conomiques et la crise politique nationale.

Collecte annuelle Ã 358 Mâ‚¬ pour les EnR

Dans ce contexte de turbulences, les dynamiques sectorielles se recomposent. Si le crowdfunding immobilier poursuit son repli avec une baisse de 1,9 % des montants collectÃ©s en 2025, le financement participatif dÃ©diÃ© aux Ã©nergies renouvelables continue, lui, de gagner du terrain, et confirme un basculement progressif de lâ€™Ã©pargne citoyenne vers des projets Ã impact. Selon le baromÃ¨tre Forvis Mazars, le segment des Ã©nergies renouvelables affiche une croissance de +1,7 %, portant la collecte annuelle Ã 358 Mâ‚¬, et reprÃ©sente aujourdâ€™hui plus de 20 % de la collecte globale du crowdfunding en France. En 2025, 407 projets dÃ©diÃ©s aux Ã©nergies renouvelables ont Ã©tÃ© financÃ©s, soit une progression de + 24 % par rapport Ã 2024. Une dynamique portÃ©e par la montÃ©e en puissance de plateformes spÃ©cialisÃ©es comme Enerfip, leader europÃ©en du financement participatif dÃ©diÃ© Ã la transition Ã©nergÃ©tique ou encore Lendosphere et Lendopolis.

Â«Â Une attention particuliÃ¨re doit continuer Ã Ãªtre portÃ©e en 2026 Ã la soliditÃ© des projetsÂ Â»

Lendosphere et Lendopolis reprÃ©sentent, en cumulÃ©, 51 % des projets financÃ©s en 2025, soit 207 projets financÃ©s â€“ une annÃ©e record en termes de projets financÃ©s. Â« Alors que le secteur des Ã©nergies renouvelables affiche une belle croissance des projets financÃ©s, pour une croissance maÃ®trisÃ©e des volumes levÃ©s, une attention particuliÃ¨re doit continuer Ã Ãªtre portÃ©e en 2026 Ã la soliditÃ© des projets. La sÃ©lection devra en Ãªtre que plus accrue pour maintenir cette trajectoire et la confiance des investisseurs Â», annonce Laure Verhaeghe, prÃ©sidente de Lendocompany. Â« La publication de la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã‰nergie (PPE3), ainsi que celle de nouveaux appels dâ€™offres, apportent une meilleure visibilitÃ© Ã la filiÃ¨re et nous permet dâ€™aborder les prochains mois et les annÃ©es Ã venir avec des perspectives intÃ©ressantes Â», ajoute Laure Verhaeghe.

Â«Â Les investisseurs privilÃ©gient de plus en plus les projets concrets, lisibles et porteurs de sensÂ Â»

De son cÃ´tÃ© en 2025, Enerfip a franchi un seuil historique, en collectant plus de 180 Mâ‚¬ sur lâ€™exercice, soit le plus important volume annuel observÃ© en France, tous secteurs du crowdfunding confondus. La croissance sâ€™Ã©tablit des montants collectÃ©s est de +11% par rapport Ã 2024. Sur la seule annÃ©e Ã©coulÃ©e, prÃ¨s de 150 projets dâ€™Ã©nergies renouvelables ont Ã©tÃ© financÃ©s, illustrant lâ€™accÃ©lÃ©ration du recours au financement participatif pour accompagner le dÃ©veloppement de projets de transition Ã©nergÃ©tique. Ces performances sâ€™appuient sur une communautÃ© dâ€™investisseurs fidÃ¨le et engagÃ©e. 6 173 nouveaux investisseurs ont rÃ©alisÃ© au moins un premier investissement sur la plateforme sur un total de 12 505 nouveaux inscrits (soit un ratio de conversion de prÃ¨s de 50%), et portant le total dâ€™investisseurs Ã prÃ¨s de 32Â 000.Â Les rendements des projets financÃ©s sont compris entre 7 % et 10 %. Â« Le baromÃ¨tre Forvis Mazars confirme une tendance de fond : dans un marchÃ© du crowdfunding en phase de consolidation, les investisseurs privilÃ©gient de plus en plus les projets concrets, lisibles et porteurs de sens. Les Ã©nergies renouvelables sâ€™imposent comme un pilier de rÃ©silience du financement participatif Â», explique Julien Hostache, prÃ©sident et cofondateur dâ€™Enerfip.

EncadrÃ©

Performance du secteur des Ã©nergies renouvelable avec des rendements supÃ©rieurs Ã 7%

Â

En 2025, sur le total des montants levÃ©s dans les Ã©nergies renouvelables, 70 % ont Ã©tÃ© flÃ©chÃ©s vers le solaire et 30 % vers dâ€™autres Ã©nergies, telles que lâ€™Ã©olien (8 %), la mÃ©thanisation (5 %) ou encore lâ€™hydroÃ©lectricitÃ©. Le rendement brut moyen du secteur augmente en 2025 et sâ€™Ã©tablit Ã 7,7 % (contre 7,5 % en 2024) avec un risque qui reste trÃ¨s limitÃ©. Aucune perte dÃ©finitive nâ€™a Ã©tÃ© enregistrÃ©e, et les retards de moins de 6 mois restent circonscrits Ã moins de 2 % des projets. Le couple rendement/risque apparaÃ®t donc attractif pour les investisseurs intÃ©ressÃ©s par ce segment de marchÃ©.