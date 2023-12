mylight150 lève 100M€ pour accélérer le déploiement de ses solutions d’autoconsommation solaire en Europe

Cleantech lyonnaise, mylight150, spécialiste de la transition énergétique, spécialisé dans la conception et la distribution de systèmes intelligents de gestion de l’énergie et de solutions d’autoconsommation solaire vient de réaliser une levée de 100 M€ pour déployer et étendre son offre d’écosystème en France, en Espagne, et dans d’autres pays européens. Le tour de table est codirigé par Eiffel Investment Group, Azora Capital et Andera Partners, avec la participation de l’investisseur historique Elevation Capital Partners. Détails !

La mission de mylight150 est de réduire durablement les factures d’énergie des maisons et des bâtiments tertiaires en utilisant des solutions technologiques innovantes de production d’énergie solaire et de pilotage de la consommation.

Diviser par deux la facture d’électricité

Fondée en 2014 par Ondine et Virgile Suavet, co-PDG, sœur et frère, mylight150 veut faire du solaire notre première source d’énergie et réduire durablement la facture énergétique des foyers et des bâtiments tertiaires en augmentant la pénétration de cette technologie innovante. Présente en France, Espagne, Suisse et Roumanie, l’entreprise est la première à proposer une gamme complète de solutions solaires résidentielles intégrées, regroupant des équipements photovoltaïques propriétaires (notamment des panneaux solaires, des systèmes de gestion de l’énergie et des chargeurs pour véhicules électriques), des outils numériques et des services de gestion intelligente de l’énergie. Cet écosystème synchronise la consommation et la production afin d’optimiser le confort et de réduire le coût de l’électricité pour les utilisateurs finaux.

Pour ce faire, mylight150 a conçu l’offre MySmartBattery qui compte déjà plus de 7500 abonnés en France. Avec MySmartBattery, chacun peut stocker virtuellement le surplus d’électricité produit par ses panneaux photovoltaïques, pour le réutiliser gratuitement le soir, lorsque les panneaux ne produisent plus. MySmartBattery a ainsi permis à chacun de ses clients de diviser par deux leur facture d’électricité. mylight150 conçoit également des panneaux photovoltaïques de pointe, et développe des solutions d’intelligence artificielle pour optimiser la consommation d’électricité, comme GreenPlay, qui réduit le coût énergétique des chauffe-eau. En France, plus de 30 000 installations ont été réalisées. mylight150 a quintuplé son chiffre d’affaires et ses effectifs au cours des 3 dernières années.

Une levée de fonds conséquente pour accélérer le développement de l’autoconsommation et conquérir de nouveaux marchés

Après un tour d’amorçage de 2M€ en 2016, et un tour de financement complémentaire de 6,5M€ en 2020, mylight150 réalise une levée de 100M€ auprès d’un consortium de trois investisseurs privés de référence, spécialisés dans la transition énergétique et l’investissement durable : Eiffel Investment Group à travers son fonds Eiffel Essentiel, Azora Capital (groupe de capital investissement basé en Espagne) à travers son fonds Azora European Climate Solutions Fund, et Andera Partners à travers son fonds Andera Smart Infra I. Elevation Capital Partners, actionnaire historique du groupe, participe également à l’opération. Le fonds Paris Fond Vert de Demeter Partners, actionnaire historique de la société depuis 2020, clôture avec succès son investissement sur ce tour. « Lutter contre le dérèglement climatique, c’est électrifier notre économie. Nous avons fondé mylight150 il y a 10 ans avec la volonté de permettre à chacun de produire et consommer sa propre électricité, verte et abordable. Avec le développement de la pompe à chaleur et de la voiture électrique, nos technologies deviennent incontournables pour le modèle énergétique de demain. Nous nous réjouissons de cet investissement qui rend possible la croissance d’un futur champion dans un secteur critique pour la souveraineté énergétique de l’Europe. » confient Ondine et Virgile Suavet, Co-CEO de mylight150.

Encadré

Mylight150 : Objectifs et chiffres

L’objectif de cette levée pour mylight150 est d’accélérer sa croissance et le déploiement de ses solutions sur le marché résidentiel européen. Et d’accentuer son avance technologique :

● Étendre son empreinte géographique : mylight150 vise une expansion internationale ambitieuse en Espagne en offrant des services supplémentaires, tels que MySmartBattery, sa solution de batterie virtuelle qui remporte un grand succès en France.

● Étendre son expertise à de nouveaux segments de marché : mylight150 travaille actuellement sur des solutions d’optimisation de la consommation des pompes à chaleur. L’entreprise va également continuer à étendre son écosystème aux chargeurs de véhicules électriques.

● Accroître sa pénétration : l’entreprise veut accélérer son développement en devenant une marque de référence reconnue sur le marché, et en la déployant sur une approche multicanale.

mylight150 génèrera environ 100M€ de chiffre d’affaires en 2023. Le groupe emploie actuellement 260 salariés, dont plus de 70 personnes au sein de ses équipes Technologie et Innovation. Il prévoit de recruter 100 nouveaux talents d’ici fin 2024 et de multiplier son chiffre d’affaires par 5 d’ici 2030.