Le groupe HRC environnement â€“ Solipac se rÃ©invente aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s de son fondateur Ronnie Chaine

Quelques mois après son rapprochement avec Téréva (groupe Martin Belaysoud), opéré le 27 juillet 2023, le groupe HRC Environnement annonce la nomination de son nouveau président délégué, Patrice Malonni, ancien directeur commercial du groupe ainsi qu’un déploiement sans précédent dans les quatre ans à venir. Si la présidence est assurée par Téréva, la mise en place de ce poste de président délégué en proximité directe des équipes et garant de l’histoire de l’entreprise est apparue évidente. Dans le respect de l’ADN de l’entreprise !

L’ambition d’HRC environnement et de sa principale filiale, Solipac pour les 4 prochaines années, est sans ambiguïté. Il est question d’un doublement du chiffre d’affaires et du réseau d’agences, avec l’ouverture de 14 nouveaux points de vente.

SEMPRE ENDAVANT

En ce début d’année 2023, le groupe HRC, basé à Perpignan a perdu de manière subite son fondateur Ronnie Chaine. Une véritable onde de choc pour le groupe tant il avait su créer une atmosphère familiale, de confiance et de bienveillance réciproque. « L’entreprise a dû accepter, digérer le décès de Ronnie, notre ami et chef d’orchestre. Il avait su créer un groupe avec une grande proximité, une bienveillance et une réelle envie d’avancer ensemble. Il est et sera à jamais irremplaçable. L’équipe dirigeante qui était en place reste identique et va mettre toute son énergie pour que l’aventure qu’il a initiée, la route qu’il a tracée, soit poursuivie, fidèle à sa devise SEMPRE ENDAVANT». Le groupe, acteur majeur des énergies renouvelables et du génie climatique, reste sur une très belle dynamique avec un chiffre d’affaires multiplié par 3,5 entre 2017 (29 millions d’€) et 2022 (103 millions d’€). « La croissance a été exceptionnelle depuis la création du groupe. Même si un ralentissement se fait ressentir depuis quelques mois, nous restons optimistes sur une année 2023 en croissance ». Les objectifs fixés lors du rapprochement avec Téréva sont confirmés, avec des moyens à la hauteur de la forte ambition de doublement du chiffre d’affaires en 4 ans.

Au-delà de l’ouverture de nouvelles agences, la croissance s’appuiera sur les 3 piliers stratégiques : renforcer l’identité du groupe en s’appuyant sur son écosystème de solutions unique dans le monde de la distribution, optimiser l’organisation pour toujours apporter un meilleur service aux clients, et enfin consolider les liens avec les partenaires industriels. « Nous sommes et restons convaincus que la différence se fera par la valorisation de nos services couplée à des partenariats forts avec HITACHI et BOURGEOIS GLOBAL. Nous sommes très fiers de l’écosystème que nous avons créé et nous allons continuer à le déployer via nos différentes filiales :

Oxideve, spécialisée dans la formation professionnelle vient de dépasser la barre des 1000 apprenants. Parallèlement, elle a obtenu le statut de CFA (Campus Oxideve) et a déjà formé plus de 60 apprentis dont un tiers sont aujourd‘hui salariés du groupe ;

Genius, véritable relais de nos installateurs pour la partie maintenance et dépannage ;

Intellia, notre club privilège, qui s’appuie sur un réseau de partenaires internes et externes pour accompagner les entreprises dans leur développement, leur gestion, mais aussi pour obtenir leur assurance décennale photovoltaïque, véritable graal pour les acteurs du métier ;

Simpli Fi Aides accompagne nos clients dans les démarches administratives qui sont particulièrement lourdes dans la rénovation énergétique

Global Road Runner, société de transport, nous permet d’optimiser notre logistique et notre qualité de prestation auprès de nos clients »

« Une boussole commune : la satisfaction du client »

Comme le précise Patrice Malonni, l’atteinte de tels objectifs nécessite de renforcer la structure back-office afin d’absorber la croissance. Cela a été fait et « tout le monde est prêt pour cette deuxième phase de croissance, avec une boussole commune : la satisfaction du client ». Une nouvelle page du groupe est en train de s’écrire, avec l’appui de Téréva. La marche en avant a d’ailleurs déjà commencé avec deux nouvelles agences qui viennent d’être inaugurées en ce mois d’octobre (Béziers et Chambéry), les trois prochaines seront annoncées prochainement. En parallèle de son développement et soucieux de s’inscrire de la meilleure des façons dans son environnement, le groupe HRC Environnement s’engage depuis des années dans la politique Sociétale et Environnementale et vient d’ailleurs de renouveler son Label RSE conformément au référentiel ISO26000 (note 77 sur 100) et obtenir pour sa filiale de transport le label Objectif CO2.