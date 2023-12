Les nouveautÃ©s rafraÃ®chissantes de K2 Systems

K2 Systems présente au salon EnerGaïa de Montpellier, des nouveautés produits telles que des systèmes de montage innovants pour les façades ou le plein air. Fidèle à sa devise « Connecting Strength », le leader européen des systèmes de montage propose également ses services numériques, qui accélèrent et simplifient considérablement le processus de planification photovoltaïque.

Comme chaque année, le fabricant allemand de systèmes de montages photovoltaïques K2 Systems profite du salon Energaia pour présenter des nouveautés. Ce sont surtout les nouveaux systèmes de montage pour les façades et le plein air qui sont pour cette édition au centre de l’attention.

Nouvelles solutions pour façades

K2 Systems a développé un système de montage pour façades. Celui-ci convient aussi bien pour les tôles trapézoïdales et les panneaux sandwich que pour la maçonnerie et le béton. En outre, les modules peuvent être tenus ou suspendus par le cadre. Les installateurs obtiennent ainsi une grande flexibilité avec peu de composants. Le nouveau système permet en même temps une bonne ventilation par l’arrière et est également très agréable à l’œil. Ainsi, après les toitures inclinées et terrasses, viennent les supports verticaux : le nouveau système de montage ajoute une nouvelle dimension aux surfaces pouvant être utilisées pour la production d’énergie. Le système standardisé pour façade permet aux fabricants d’éléments de façade en sandwich, en béton ou en maçonnerie de trouver la bonne solution de système K2.

Plein air

Outre les différentes sous-constructions de toit et le système pour façade, K2 Systems a également étendu sa gamme pour y inclure des systèmes au sol. Des analyses de marché ont montré qu’il existait une lacune sur le marché des systèmes de montage pour les petites et moyennes installations en plein air. L’entreprise comble cette lacune et a développé à cet effet un nouveau système en plein air. Qu’il soit ancré dans le sol ou dans le béton, ce système de rails en aluminium permet une installation rapide des systèmes jusqu’à 10 mégawatts.

lHomologation ETN pour Dome 6

Par ailleurs, João Borges Monteiro, directeur de K2 France, se réjouit que Dome 6, un système polyvalent bien connu pour les toitures terrasses, ait obtenu l’homologation ETN et réponde ainsi aux normes de qualité élevées pour le marché français. La nouvelle génération du système pour les toitures terrasses Dome 6 peut donc accueillir les grands modules PV actuellement disponibles sur le marché (1448-2390 × 950-1170 × 30-50 mm). En complément, Dome 6 dispose également de la classification B ROOF (t3), nécessaire pour la mise en œuvre de projets PV sur des bâtiments ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) et ERP (Établissements Recevant du Public). Cette certification garantit la continuité du classement B ROOF (t3) de l’ensemble du bâtiment. « K2 Systems est également le premier fabricant à proposer à ses clients une assurance décennale pour les systèmes Dome 6, BasicRail (anciennement SpeedRail), MiniRail, MultiRail, SingleRail et

SolidRail. Ces trois garanties positionnent le procédé Dome 6 comme le système le plus complet sur le marché du photovoltaïque », explique le responsable des ventes en France.