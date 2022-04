Lhyfe lÃ¨ve 10 millions dâ€™euros auprÃ¨s du conglomÃ©rat japonais Mitsui & Co.

Lhyfe, pure player de la production d’hydrogène vert renouvelable, et Mitsui, l’un des principaux conglomérats japonais spécialisé dans le commerce et l’investissement, ont conclu un protocole d’accord sur une alliance stratégique. Ce partenariat, qui s’accompagne d’un investissement de 10 millions d’euros par Mitsui dans Lhyfe, vise à poursuivre ensemble la croissance des activités de Lhyfe dans le domaine de l’hydrogène vert renouvelable, et notamment dans son déploiement international.

Mitsui est le premier acteur international à investir dans Lhyfe. L’investissement de Mitsui suit la levée de fonds de 66 millions d’euros de 2021 à laquelle ont participé Andera Partners, Swen Capital et CDC Banque des Territoires, ainsi que plusieurs actionnaires historiques. Il est représentatif de la forte accélération que connaît Lhyfe depuis sa création. Le pure player français Lhyfe a conçu et inauguré en 2021 le premier site industriel au monde permettant de produire de l’hydrogène vert renouvelable alimenté à partir d’éoliennes. L’entreprise est d’ores et déjà présente dans 10 pays d’Europe (France, Allemagne, Belgique, PaysBas, Danemark, Suède, Finlande, Norvège, Espagne et Portugal) et dispose d’un pipeline commercial composé de plus de 90 projets, répartis dans 11 pays et dont la date de mise en production est comprise entre 2022 et 2028. Lhyfe adresse les marchés de la mobilité et de l’industrie. En outre, un programme de développement sur la production d’hydrogène offshore engagé depuis 2019 par Lhyfe, conduira à l’entrée en phase de test du premier site de production d’hydrogène offshore au monde connecté à une éolienne flottante au troisième trimestre 2022. Ce site pilote, qui produira 400 kilos d’hydrogène renouvelable par jour, confirmera l’avancée technologique de la société sur la production d’hydrogène en mer (« offshore »). Lhyfe sera ainsi le premier acteur au monde à disposer d’une courbe d’expérience onshore et offshore.

« Collaborer avec Lhyfe pour bâtir ensemble des écosystèmes locaux et vertueux »

Dans le cadre de l’un de ses portefeuilles, Mitsui s’est activement engagé dans un large éventail d’activités liées à l’hydrogène et a réalisé des investissements dans la chaîne de valeur de l’hydrogène dans diverses régions, dans le but de contribuer à l’élaboration d’un modèle énergétique responsable et à faible émission de carbone. Mitsui est membre de l’Hydrogen Council (organisation mondiale dirigée par un certain nombre d’entreprises leaders dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’industrie et de l’investissement pour développer l’économie hydrogène). Convaincu par Lhyfe et persuadé de sa capacité à se déployer largement, dans un contexte favorable au développement de l’hydrogène, Mitsui a décidé d’investir chez Lhyfe en tant qu’investisseur stratégique. En utilisant son réseau mondial et ses actifs autour des activités liées à l’hydrogène, Mitsui a l’intention d’aider Lhyfe à identifier des opportunités commerciales, à améliorer la compétitivité de Lhyfe et à poursuivre son expansion internationale. Hiroshi Kakiuchi, Managing Officer of Mitsui : « Lhyfe a développé un savoir-faire unique dans la production d’hydrogène vert renouvelable, mais aussi une capacité à créer des écosystèmes et une vision forte sur l’avenir de la filière. Nous sommes impatients de collaborer avec Lhyfe pour bâtir ensemble des écosystèmes locaux et vertueux. » Et Matthieu Guesné, Président-Directeur général et fondateur, Lhyfe de conclure : « Nous sommes très fiers d’accueillir comme premier partenaire international un acteur de poids tel que Mitsui. Ce partenariat confirme l’intérêt du marché pour notre hydrogène vert renouvelable. Cet accord avec Mitsui va donner un coup d’accélérateur important à notre développement à l’international sur des marchés stratégiques, pour décarboner la mobilité et l’industrie rapidement et à grande échelle ».