Club Med/Akuo : Village de vacances solaire Ã  Punta Cana avec la technologie Solar GEMÂ®

Club Med et Akuo agissent pour un tourisme durable en République dominicaine en mettant en service à Punta Cana la première centrale solaire intégrée à un village de vacances. Son nom : ICARE qui profite de la technologie Solar GEM® « Plug & Play » d’Akuo !

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, et Club Med Punta Cana ont récemment inauguré ICARE, une centrale composée de 25 Solar GEM® qui alimente en énergie renouvelable le Club Med de Punta Cana. Il s’agit là du premier complexe touristique des Caraïbes qui investit dans les énergies renouvelables.

200 panneaux photovoltaïques préassemblés et précâblés

Avec l’installation de 25 Solar GEM®, le projet ICARE, d’une capacité de 1,5 MWc, couvre les besoins de 25% de la consommation totale en électricité du Club Med de Punta Cana. La centrale permettra ainsi d’éviter chaque année l’émission de 1 800 tonnes de CO2. Le Club Med de Punta Cana est ainsi le premier complexe touristique qui s’investit de manière aussi significative dans la fourniture en énergie renouvelable de ses activités, mettant ainsi en œuvre les engagements du Club Med en matière de lutte contre le changement climatique dans une région ayant un mix énergétique encore très carboné. La technologie Solar GEM® d’Akuo combine flexibilité et durabilité Avec ses 200 panneaux photovoltaïques préassemblés et précâblés, Solar GEM® est une solution conteneurisée de production d’énergie solaire. Entièrement mobile et portative, Solar GEM® est une technologie « Plug & Play » qui se déploie en un temps record de 30 minutes et se replie en 45 minutes. Les containers peuvent donc être déplacés entre deux périodes de conditions climatiques difficiles, offrant ainsi des solutions de production d’électricité renouvelables, fiables et durables dans des territoires à l’environnement instable.

Les solutions Solar GEM® au service d’une industrie du tourisme plus durable

La production d’électricité renouvelable permet au Club Med Punta Cana de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, ainsi que sa facture énergétique. Elle permet également de répondre aux attentes environnementales croissantes des touristes ainsi qu’aux objectifs environnementaux du groupe Club Med. En outre, la production des Solar GEM® est ajustable en fonction des besoins, ce qui constitue un critère décisif pour rendre l’industrie du tourisme plus durable. Dans le cadre du projet ICARE, Akuo a signé un contrat de location de 15 ans avec Club Med Punta Cana. Eric Scotto, président et co-fondateur d’Akuo, commente : « Le développement de technologies innovantes, telles que Solar GEM® dépendent de notre capacité à créer des solutions sur-mesure pour répondre aux besoins en énergie. Offrir une énergie renouvelable et durable est l’objectif d’Akuo, et nous sommes très fiers d’installer des Solar GEM® au Club Med Punta Cana. La facilité de déploiement, la conception anticyclonique et le système innovant en font la source d’énergie idéale partout dans le monde, même dans les zones les plus isolées. Avec ce projet, nous espérons toucher un public plus large dans l’industrie du tourisme, en montrant que des solutions durables existent. »

Limiter l’impact croissant du tourisme sur l’environnement

Kevin Batt, vice-président des opérations et du développement de Club Med Amérique du Nord, souligne : « Nous sommes ravis de faire équipe avec Akuo afin d’apporter de l’énergie renouvelable à Punta Cana. En raison de l’impact croissant du tourisme sur l’environnement et de notre présence de longue date à Punta Cana, il est important que nous soyons en mesure de fournir une solution énergétique durable à long terme. Nous devons aussi promouvoir les sources d’énergie renouvelables, dans l’espoir d’influencer les autres à faire de même. Notre identité est définie par notre programme Happy to Care, une série d’engagements durables en faveur de l’environnement, dont nous pensons qu’ils contribueront à ouvrir la voie à un avenir plus durable. »