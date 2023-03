Mylight Systems innove avec une solution dâ€™autoconsommation optimisÃ©e pour les entreprises : MySmart PPA

Face à la hausse des prix de l’énergie, les entreprises et collectivités se tournent vers l’autoconsommation solaire afin de produire une partie de leur consommation d’électricité. Cette solution préserve leur équilibre économique et participe à la transition écologique. Avec MySmart PPA, Mylight Systems démocratise ce principe simple !

Mylight Systems lance MySmart PPA, une offre d’autoconsommation solaire pour toutes les entreprises qui leur permet d’accélérer leur retour sur investissement en valorisant 100% de leur production d’énergie solaire. Grâce à l’écosystème Mylight, les entreprises produisent leur propre énergie, réduisent leur facture en autoconsommant et vendent leur surplus à un prix bonifié et indexé au TRV (Tarif Réglementé en Vigueur).

Une solution de long terme pour valoriser les excédents

Mylight Systems réinvente le Power Purchase Agreement (PPA), contrat unique entre gros producteurs et consommateurs pour sécuriser une part de leur fourniture en électricité. MySmart PPA démocratise le PPA en permettant aux entreprises équipées de tous types de systèmes d’autoconsommation (sol, tracker ou toiture) de vendre leur surplus à des particuliers. Grâce à sa technologie et sa connaissance des profils de consommation acquises en analysant les données d’énergies mesurées par les 25 000 maisons connectées à son écosystème Mylight Systems est capable de proposer :

- Une électricité verte à prix compétitif à ses clients autoconsommateurs particuliers

- Une solution de long terme aux entreprises pour valoriser leurs excédents d’énergies

Mylight Systems équilibre les besoins complémentaires de particuliers et d’entreprises pour déployer un solaire compétitif pour tous. Une installation d’autoconsommation solaire peut être rentabilisée en moins de 5 ans.

Une offre intégrée et innovante

Avec MySmart PPA, Mylight Systems déploie une offre intégrée et innovante en 3 étapes :

- Autoconsommez : avec une centrale solaire de production durable avec panneaux bi-verre bi-faciaux garantis 30 ans

- Mesurez : avec un coffret de gestion d’énergie connectant consommation (chauffage, climatisation, borne de recharge, eau chaude…) et production pour optimiser l’autoconsommation

- Valorisez : avec un contrat d’achat de surplus long terme indexé au tarif réglementé de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie).

En complément, Mylight Systems apporte aux entreprises les outils pour communiquer et valoriser en interne et en externe leur démarche environnementale. L’information sur la production, la consommation peut être partagée en temps réel aux collaborateurs pour une visualisation des consommations et une régulation instinctive des usages réduisant naturellement la consommation jusqu’à 15%.