Lancement de la première ferme solaire offshore en France en Méditerranée

L’entreprise française SolarinBlue a déployé en Méditerranée les premières unités solaires flottantes en pleine mer. Ce démonstrateur, conçu en France et fabriqué en région Occitanie, alimentera en électricité le port de Sète-Frontignan (34).

En Méditerranée, le photovoltaïque flottant devance l’éolien en mer. SolarinBlue, concepteur d’une solution photovoltaïque flottante spécialement conçue pour le milieu maritime, a mis à l’eau les deux premières unités de son projet Sun’Sète en présence de représentants de la Région Occitanie.

Sète, premier port photovoltaïque de France

Le projet Sun’Sète a été développé par SolarinBlue à partir de 2021. Il a obtenu l’aval des autorités portuaires et l’ensemble des autorisations administratives en 2022, à l’issue d’une étude d’impact. Le démonstrateur sera composé de 25 unités flottantes pour une puissance totale de 300 kWc sur 0,5hectares. Les structures seront progressivement installées sur le port de commerce, à 1,5 km de la côte, à l’emplacement de l’ancien poste de déchargement des hydrocarbures en mer. Comme un symbole ! L’énergie produite par les panneaux solaires, acheminée par un câble sous-marin, alimentera en électricité renouvelable les infrastructures du port de Sète-Frontignan. La production est estimée à 400 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 200 personnes.

Un projet made-in-Occitanie

Une vingtaine de personnes ont pris part au développement de la technologie SolarinBlue, conçue en France. Ingénieurs en structures mécaniques, hydro-dynamiciens, architectes navals et roboticiens ont consacré deux années de recherche et développement au projet. Des essais en bassin ont précédé la mise à l’eau du démonstrateur. Le démonstrateur a été fabriqué et assemblé sur le port de Sète par des entreprises de la région. Une trentaine d’entreprises d’Occitanie ont été mobilisées pour les études environnementales, la fourniture de matériaux, l’assemblage, la logistique et les tests d’un ancrage innovant et écologique. L’ensemble du projet s’inscrit dans la stratégie de décarbonation du port de Sète et ses objectifs à 2025 d’auto-consommation. Il participe au positionnement du port en tant que pôle d’innovation sur les énergies marines et le photovoltaïque.

SolarinBlue, startup technologique du solaire off-shore

Créée fin 2019 à Paris par Armand Thiberge, et désormais basée à Montpellier, SolarinBlue a conçu une technologie de parc solaire photovoltaïque flottant adaptée aux conditions de la pleine mer. La start-up développe un portefeuille de projets solaires en mer en France et à l’international. SolarinBlue ambitionne de se positionner d’ici trois ans comme un leader mondial du solaire photovoltaïque offshore flottant, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement technologique à l’exploitation de parcs photovoltaïques flottants.

Une solution économique et écologique

La solution SolarinBlue est constituée de briques innovantes et parfaitement originales. Deux brevets ont été déposés et d’autres le seront prochainement. Le flotteur se distingue par quatre grandes innovations qui font sa robustesse et sa compétitivité :

● Une solution économique et écologique

○ Un design léger, qui minimise l’investissement, facilite la construction, le montage et les opérations marines.

○ Une architecture “plug & play” qui permet d’optimiser les coûts d’exploitation.

○ Une structure éco-conçue et recyclable à 95 % grâce à un cadre en acier traité et des flotteurs en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) recyclables.

● Une technologie robuste et légère

○ Le grand tirant d’air (plus de 3m) protège les panneaux et en maximise la durabilité. Les panneaux ne sont jamais en contact avec les vagues.

○ Les unités flottantes résistent à des creux de 12 mètres et des vents de 200 km/h.

○ Une durée de vie de 30 ans.

● Un ancrage écologique et innovant

○ SolarinBlue a développé un système d’installation rapide d’ancres hélicoïdales

écologiques, qui minimisent l’impact sur les fonds marins.

○ Grâce à un ancrage tendu, l’emprise d’un ancrage au fond marin est inférieure à 1m².

● Des unités modulables

○ Les unités sont interconnectables et faciles à déployer pour former des parcs.

○ La conception des unités s’adapte à chaque site selon les conditions météocéaniques

Encadré

La perspective d’un marché mondial en réponse à la contrainte foncière du photovoltaïque

L’énergie solaire est l’énergie renouvelable la moins chère à mettre en oeuvre, mais son développement nécessite d’utiliser des surfaces importantes et les compétitions d’usage sont un facteur limitant. Le photovoltaïque flottant en mer s’affranchit des conflits d’usage sur les terres tout en restant très compétitif. En utilisant une infime fraction du foncier maritime, il rend possible le déploiement des fermes importantes, au potentiel de production massif pour un coût de raccordement réduit.

L’énergie marine la moins chère

L’absence de contraintes mécaniques et la compétitivité des modules photovoltaïques font dès-à-présent du photovoltaïque flottant une des énergies marines renouvelables les plus aisées à mettre en œuvre du marché. Les flotteurs sont susceptibles d’être construits à proximité des sites d’installation, sans nécessiter de capacités portuaires industrielles comme pour l’éolien en mer flottant.

Une production d’énergie à proximité des côtes

Plus de 60 % de la population mondiale, soit 3,8 milliards de personnes, résident à moins de 150 km d’une côte d’après l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Le photovoltaïque flottant en mer répond dès aujourd’hui au besoin de décarbonation des consommations énergétiques des côtes et des îles et peut y être installé à proximité des zones de consommation, grâce à son impact visuel nul au-delà de 3km.

Décarboner les installations portuaires

Les installations portuaires, industrielles ou de plaisance, et les systèmes insulaires figurent parmi les premiers marchés pour de déploiement de fermes photovoltaïques flottantes en mer. L’Union Européenne prévoit spécifiquement une décarbonation des installations portuaires dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe et de “Fit for 55”, via une électrification croissante des usages au port.

Des synergies possibles avec l’éolien en mer

La technologie trouve une synergie avec les parcs éoliens en mer, posés ou flottant, avec lesquels des mutualisations de raccordement seront possibles. Photovoltaïque et éolien bénéficient d’un foisonnement favorable, le solaire produisant davantage en été et par conditions anticycloniques, et l’éolien en hiver par vent fort.

Encadré

Caractéristiques techniques du projet Sun’Sète

● Unité flottante

○ Dimensions : L =12m, l = 9m, h = 3,5m

○ Structure treillis en acier galvanisé marine

○ Flotteur en PEHD recyclé

○ Capacité de 20 panneaux solaires par unité

○ Puissance photovoltaïque de 10 kWc par unité

● Caractéristiques du site d’essai

○ Distance de 1,5 km de la digue

○ Profondeur de l’eau de 15m

○ Fond marin sableux

● Ancrage

○ Ancrage tendu en lignes synthétiques

○ Ancres hélicoïdales écologiques

○ Redondance des lignes d’ancrage

Pendant les deux prochaines années, les équipes de SolarinBlue étudieront le comportement marin des flotteurs, la production photovoltaïque et procéderont aux opérations de maintenance du démonstrateur. Ces études permettront de confirmer le potentiel de cette technologie propriétaire et de préparer son développement à grande échelle.