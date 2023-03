Esdec sâ€™affiche lors de BePositive avec des ETN rÃ©actualisÃ©es

Toutes les ETN des solutions de fixation d’Esdec viennent d’être mises à jour avec les tout derniers modules du marché.

Click Fit EVO qui comprend les crochets de fixations pour tuile, le crochet développé en partenariat avec Eternit pour les plaques de fibre ciment ainsi que la vis à double filetage avec sa fameuse rotule ;

FlatFix Fusion Single & Dual la solution de fixation de panneau la plus installée sur les toitures plates en Europe ;

FlatFix Wave+ le système de fixation le plus rapide à installer sur les toitures plates de grandes tailles.

Esdec est distribué par les plus grands distributeurs en France qui accompagnent tous les jours les acteurs de la filière dans leur développement. Si vous souhaitez de plus amples informations sur les solutions d’Esdec, toute l’équipe d’Esdec sera présente sur le salon Be Positive de Lyon du 21 au 23 mars sur le Stand 2.1E16.

Esdec, présent depuis 2004 aux Pays-Bas est spécialiste des systèmes de montage photovoltaïques en toiture. Il est représenté sur le marché français depuis 2018 par Nicolas Iznard, Gwenaël Fabre et Francisco Tomé. Avec ces mises à jour, Esdec confirme la fiabilité et la qualité de ses produits ainsi que sa volonté de toujours apporter les solutions les plus pérennes et le meilleur service à ses partenaires.