Mylight Systems dÃ©voile MyProSizer, un innovant logiciel de simulation Ã©nergÃ©tique

Depuis plus de 5 ans, MyLight Systems monitore, analyse et gère des milliers de capteurs sur ses sites en autoconsommation. C’est de cette collecte de données en temps réel et de l’expertise unique de son équipe de Data Scientists qu’est né MyProsizer, un logiciel de simulation énergétique dédié aux professionnels et accessible en ligne depuis tous supports…

Une ergonomie simple et intuitive

Son ergonomie a été étudiée pour favoriser l’expérience de l’installateur, qui pourra simuler le projet énergétique de son client et renseigner au besoin ses propres paramètres tels que la prévision de hausse du prix de l’électricité ou encore le montant des primes à l’investissement. Utilisable sur mobile, tablette ou PC, son interface s’adapte à toutes les tailles d’écrans. Nous utilisons les dernières technologies pour combiner le meilleur des applications mobiles et web (Progressive Web App) et proposer la meilleure expérience utilisateur. Il est possible d’installer MyProsizer sur un mobile (iOS ou Android) sans passer par le store, et bénéficier de la même simplicité qu’une App.

L’outil pour convaincre définitivement l’utilisateur

Le logiciel propose 3 étapes pour accompagner l’installateur dans le montage de sa proposition commerciale vers son client.

• Définir les habitudes énergétiques du foyer

Le logiciel prend en compte les équipements de la famille, les dépenses énergétiques actuelles, le profil de présence (matin/midi/soir) ou encore le niveau d’usage des appareils. Il propose une estimation de facture et même de consommation annuelle si elle est inconnue, en utilisant les statistiques de son parc installé.

• Saisir la proposition de matériel

L’installateur peut saisir le matériel préconisé : autoconsommation solaire, ballon thermodynamique… MyProSizer permet de chiffrer un projet énergétique global et de définir précisément son devis, en ajustant TVA, primes et autres aides financières.

• Editer le bilan énergétique et financier

Une fois le projet défini, MyProSizer édite un bilan énergétique et financier du projet de transformation : estimation de production, de consommation, baisse estimée de la facture d’électricité, et économies générées par l’installation.

Pour aller encore plus loin, l’installateur peut également imprimer un bilan complet à remettre à son client. Le professionnel peut adapter son rapport si l’utilisateur procède à un paiement comptant de son projet (possibilité d’éditer ou non le ROI), ou bien si l’utilisateur choisit le financement (possibilité d’éditer l’effort financier mensuel du client). Le bilan permettra d’estimer le coût total du projet, ou encore le coût de revient du kWh.

L’appui de l’algorithme GreenPlay pour encore plus de précision

Dans un souci de résultat le plus fin, MyProsizer intègre les algorithmes Green Play développés par MyLight Systems dans la simulation énergétique. Pour chaque site étudié, le programme GreenPlay va utiliser les prévisions météo et prévoir la production photovoltaïque pour adapter automatiquement la consommation heure par heure. Les gros appareils électriques seront lancés au meilleur moment de la journée, comme sur une installation réelle équipée avec le matériel MyLight Systems.

La transition énergétique passera par les pros

MyLight Systems est profondément convaincu que la massification de l’autoconsommation solaire passera par les professionnels. Avec MyProsizer, MyLight Systems apporte un outil clé aux professionnels du solaire pour augmenter leurs capacités de vente et les aider à proposer à leur clientèle des kits solaires parfaitement adaptés à leurs besoins. En accompagnant les professionnels, MyLight Systems participe activement à la transition énergétique.

Plus d’infos…