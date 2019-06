EUPVSEC Marseille : la 3Ã¨me Ã©dition du Forum de l’industrie solaire intÃ¨gre le jumelage PV Impact

Le Forum de l’industrie solaire qui se déroulera du 10 septembre 2019 à 9 heures au 11 septembre 2019 à 13 heures au Palais des congrès et des expositions de Marseille Chanot, est un événement parallèle intégré à la 36ème conférence PVSEC de l’UE, accessible à tous les participants à la conférence sans frais supplémentaires. Co-organisé par EU PVSEC, ETIP-PV, Becquerel Institute avec le soutien de SOLARUNITED, le Forum de l’industrie solaire offre l’opportunité unique d’aller à la rencontre des principaux chercheurs, équipementiers, fabricants solaires et constructeurs automobiles du monde entier, qui partageront tous leur expérience en matière de photovoltaïque de mobilité électrique.

Le forum de l’industrie solaire répondra à des thématiques :

• Défis de fabrication mondiaux: concepts de l’industrie 4.0, éco-conception des offres technologiques et voies de développement de l’industrie photovoltaïque;

• Compétitivité croissante: innovation et avenir des cellules et modules, et des films minces;

• Nouveaux modèles économiques pour les fabricants: valeur ajoutée de la numérisation pour les unités de stockage et les onduleurs

• Mobilité électrique grâce à l’énergie solaire, PV pour les transports et combustibles solaires pour les transports

Egalement dans le cadre du Forum de l’industrie solaire aura lieu le premier événement de jumelage de PV Impact. Le projet PV Impact est financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne au titre de la convention de subvention n ° 842547. Le consortium du projet PV Impact compte sur la participation d’organisations de recherche et d’entreprises (industrie) engagées dans la réalisation de tout ou partie des activités de R & I liées au plan européen Stratégique pour les Technologies Energétiques (SET). PV Impact, coordonné par EUREC (Belgique), vise à stimuler les initiatives de recherche, de développement et d’innovation dans le domaine de l’énergie photovoltaïque en Europe.

Lors de cet événement organisé le 11 septembre de 14h00 à 18h00 dans la droite ligne du projet PV Impact, l’occasion sera donnée de nouer de nouvelles relations et de trouver des partenaires avec lesquels travailler sur de futurs projets dans le cadre de programmes de financement européens et / ou nationaux sur le thème «Technologies des cellules et modules solaires au silicium de qualité supérieure “. Si vous ou votre entreprise / organisation avez une idée de projet ou les qualités requises dans ce domaine, n’attendez plus et envoyez votre candidature pour participer!

La session sera organisée dans un style speed-dating. Après l’événement, les partenaires du projet PV Impact donneront aux idées les plus prometteuses et qui présentent le plus fort potentiel l’ensemble des moyens pour les aider à établir les collaborations les plus efficaces et les meilleures propositions. La date limite de candidature est fixée au 30 juin 2019. Le nombre de participants est limité et basé sur le mérite. Recommandation : limiter le nombre de candidatures à un seul représentant pouvant présenter plusieurs idées de projet. La participation à la rencontre est gratuite. L’inscription à cet événement est indépendante de l’inscription PVSEC de l’UE et ne donne pas accès à la conférence.

Pour s’inscrire…