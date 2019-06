Technique Solaire a acquis 100% de la sociÃ©tÃ© Energies Nouvelles Investissement

La société Technique Solaire confirme la finalisation de l’acquisition d’un portefeuille français de 15 hangars agricoles photovoltaïques essentiellement installés en Région Nouvelle Aquitaine et entièrement en exploitation d’une puissance cumulée de 2,2 MW. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de forte croissance du groupe basée à la fois sur le développement de projets en propre et sur de la croissance externe. Cette opération a par ailleurs été couplée avec le refinancement de la dette senior portée par ces projets permettant ainsi d’optimiser les conditions financières et la rentabilité du portefeuille. Edouard Dazard responsable des financements déclare : « Dans une logique de création de valeur basée sur des synergies fortes, cette acquisition démontre le savoir-faire de Technique Solaire en matière de croissance externe. Ce type d’opération, pour lequel le groupe dispose de liquidités significatives, est un des piliers de la stratégie de développement du groupe et va être amené à se répéter ».

Plus d’infos…