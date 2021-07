MyJouleBox, opÃ©rateur solaire offgrid leader en Afrique de l’Ouest, rÃ©alise une levÃ©e de fonds d’entreprise de 3 millions dâ€™euros

Finergreen annonce la clôture d’une levée de fonds pour MyJouleBox, l’un des principaux distributeurs et opérateur solaires en Afrique de l’Ouest, avec l’arrivée d’un pool d’investisseurs dynamiques et expérimentés : EDFI ElectriFI, Gaia Impact Fund et Triodos Investment Management. EDFI ElectriFI a investi un total de 1,5 million d’euros répartis (sous le Country Window financé par l’Union européenne) pour 500 000 EUR en fonds propres aux côtés de Gaia Impact Fund et pour 1 million d’euros en convertible notes avec Triodos Investment Management.

MyJouleBox, distributeur & opérateur solaire, vient de réaliser un tour de table de 3 millions d’euros visant à renforcer ses positions de leader de l’énergie solaire hors réseau au Bénin et accélérer son expansion au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. L’entreprise, opérant sous la marque commerciale ARESS, a développé une approche de guichet unique pour servir des segments complémentaires de clients (commerce de détail, PME, collectivités) dans leurs besoins en énergie décentralisée et renouvelable.

« Après 10 ans avec seulement notre sueur et notre envie de changer les choses, nous sommes très heureux d’accueillir un tel panel de partenaires qui nous soutiendra financièrement et apportera une forte expérience pour une croissance longue, durable, rentable et impactante » explique Paul Berthomieu, PDG et co-fondateur de MyJouleBox. « Merci à toutes les équipes qui participent au quotidien au développement de l’entreprise. Avec cette nouvelle étape, nous espérons accroître nos efforts pour répondre aux attentes de nos partenaires et clients, pour continuer à innover techniquement, commercialement et socialement pour devenir un opérateur énergétique panafricain de premier plan », a ajouté Léonide Michael Sinsin, COO et co-fondateur de MaJouleBox.

Alors que seulement 40 % des citoyens béninois ont accès à l’électricité, un écart important est observé entre l’accès en milieu urbain (70 %) et en milieu rural (18 %). Les

ambitions gouvernementale visent à atteindre des taux d’électrification urbaine et rurale de 95 % et 65 % d’ici 20251. Un quart du mix énergétique du pays devrait provenir d’énergies renouvelables. En conséquence, la demande solaire devrait croître de 20 % par an d’ici 2035 au Bénin. MyJouleBox est bien positionné pour contribuer à accélérer l’accès à l’électricité dans le pays.

Fonctionnant de manière rentable depuis sa création, l’entreprise a développé en tant qu’opérateur historique et économique du dernier kilomètre sur une large gamme d’installations solaires hors réseau, des solutions, allant des systèmes solaires domestiques aux solutions d’autoconsommation pour les ménages périurbains et les PME, y compris les grands systèmes de secours solaires pour les entreprises les clients. Le financement vise à soutenir l’expansion de la clientèle de l’entreprise et à déployer jusqu’à 36 MW de modules solaires photovoltaïques d’ici 2023. Avec ce financement, l’entreprise vise à toucher quelque 55 000 nouveaux bénéficiaires, à économiser plus de 40 000 tonnes de CO2 éq/an.

« En quelques années, MyJouleBox a réussi à passer d’une jeune start-up à un

acteur majeur de l’espace ouest-africain des énergies renouvelables hors réseau. Ce succès est dû principalement à la vision et au management exemplaires de ses deux cofondateurs Léonide Sinsin et Paul Berthomieu. EDFI ElectriFI est très fier de soutenir cette dynamique et de contribuer à son succès futur », a expliqué Corentin Billiet, Chargée d’investissement ElectriFI chez EDFI Management Company. L’entreprise est le premier investissement au sein du guichet pays EDFI ElectriFI, un guichet de 5 millions d’euros dédié au marché béninois des énergies renouvelables. EDFI ElectriFI Country Windows agiti en étroite collaboration avec les délégations de l’UE et avec le soutien des gouvernements nationaux.

“Nous sommes très heureux d’ajouter MyJouleBox au portefeuille de Hivos-Triodos

Fund », a déclaré Fadoua Boudiba, directrice régionale Afrique et Moyen-Orient chez Triodos

Gestion des investissements. “MyJouleBox s’engage pour augmenter l’électrification rurale au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et au Sénégal et de contribuer au développement d’économies locales fortes et robustes. Le prêt convertible accordé par Hivos-Triodos

Fund leur permet d’étendre davantage leurs activités, également à d’autres pays de l’Ouest

Afrique.”

« Nous suivions depuis longtemps l’aventure entrepreneuriale de MyJouleBox, et avons été impressionnés par leur empreinte et reconnaissance au Bénin en tant qu’entrepreneurs pionniers de l’accès à l’énergie. En 2020 l’élan était là, et nous sommes convaincus que la coalition d’investisseurs apportera l’entreprise à son prochain niveau de développement » a ajouté Hélène Demaegdt, présidente au Fonds Gaia Impact. “MyJouleBox a un modèle économique unique qui apporte des solutions innovantes à chaque segment du marché hors réseau. Nous avons eu le privilège de travailler avec eux dans cette transaction en aidant à intégrer trois partenaires financiers solides, et à les accompagner pour étendre leurs activités à fort impact en Afrique de l’Ouest” conclut Caroline Boone, directrice chez Finergreen.