ACT : un investissement minoritaire de Bridgepoint qui valorise le spÃ©cialiste des marchÃ©s verts Ã  plus dâ€™un milliard de $

ACT, l’un des principaux fournisseurs de solutions personnalisées de réduction de l’empreinte carbone basées sur le marché, vient d’annoncer un investissement minoritaire de Bridgepoint, l’investisseur de croissance, dans des actifs privés cotés. Cet investissement hisse ACT à un autre niveau de leadership sur les marchés environnementaux en valorisant cette entreprise à plus d’un milliard de dollars. De plus, il inclut le rachat, par Bridgepoint, de Three Hills Capital Partners, l’investisseur sortant.

Avec des bureaux à Amsterdam, New York, Shanghai et Paris, ACT, qui a été fondée en 2009, aide les entreprises et les organisations du monde entier à réduire leur empreinte carbone. Les solutions proposées par ACT s’appuient sur une connaissance pointue du marché, une expertise dans ce domaine et un portefeuille en pleine expansion de plus de 70 produits durables dans pas moins de 40 pays. En outre, ACT soutient des projets à fort impact sur le climat qui produisent des certificats d’énergie renouvelable et des crédits carbone, fournissant ainsi un soutien aux communautés locales pour dégager de nouvelles recettes tout en protégeant leurs écosystèmes essentiels.

Un rôle déterminant sur le marché des energies durables

« L’investissement de Bridgepoint conforte le leadership mondial d’ACT et notre rôle déterminant sur le marché des énergies durables à l’heure où s’imposent des mesures décisives de lutte contre le changement climatique », a indiqué Bram Bastiaansen, cofondateur et PDG d’ACT. « Le partenariat avec une société telle que Bridgepoint nous permet d’accélérer notre empreinte mondiale en faisant émerger de nouvelles opportunités financières au sein des communautés locales du monde entier et en garantissant, dans le même temps, que les principales organisations d’aujourd’hui parviennent même à atteindre les objectifs les plus ambitieux en matière de durabilité. » « Selon les prévisions, le marché dans lequel opère ACT devrait enregistrer une croissance solide induite par le besoin d’accélérer la cadence face au changement climatique, la multiplication des réglementations, davantage de complexité et une progression de l’adhésion volontaire des entreprises aux solutions dans ce domaine. ACT signifie une formidable occasion pour soutenir un véritable innovateur mû par l’ESG et un leader dans son secteur, et permettre qu’il accroisse ses parts de marché et poursuive sa croissance internationale sur ses principaux marchés », a déclaré Olivier van Riet Paap, responsable, au sein de Bridgepoint, des opérations d’investissements dans la région Benelux.

Substituer les fossiles par les renouvelables

ACT aide des clients sur tous les continents à bâtir un avenir durable dans quatre domaines clés :

· Les marchés des émissions — en appuyant la réduction des émissions, les solutions d’émissions négatives liées à l’élimination du carbone et la tarification transfrontière du carbone ;

· Les énergies renouvelables — en ouvrant la voie à la substitution, par des énergies renouvelables, de la production d’électricité à partir d’énergies fossiles ;

· L’efficacité énergétique — en introduisant des améliorations grâce à des technologies de pointe dans les procédés de production et les équipements ;

· Les biocarburants et les biotickets — en permettant la substitution des combustibles fossiles par des sources à faible ou zéro émission de carbone.

ACT emploie 280 collaborateurs et ses effectifs devraient passer à 300 personnes au cours des cinq prochaines années.