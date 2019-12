My Transition, la plateforme B to B de la transition EnergÃ©tique

La start up Ultim Energie basée à côté de Montpellier, a développé un modèle de Plate-Forme numérique d’Experts en Transition Energétique www.my-transition.com permettant d’industrialiser cette transition pour les gros consommateurs d’énergie en les aidant à qualifier leur solution de manière personnalisée puis en les mettant en relation avec les bons prestataires et financeurs. Une plateforme pour faire passer les maîtres d’ouvrage à l’action présentée lors du forum Energaia !

Deux ans de R&D et de tests terrains auront été nécessaires puis 1 an et demi pour la création de cette Plate-forme numérique My Transition et des algorithmes calqués sur le Scenario Négawatt (Sobriété, Economie, Production). « Nous sommes à deux pas de rendre notre modèle totalement interactif. Pour une raison stratégique nous conservons notre totale indépendance afin de garantir notre objectivité » estime Thierry Roquebrun le Président d’Ultim Energie.

Stimuler le passage à l’acte

Cette plateforme numérique My Transition ou Market Place B2B a pour objet d’aider les Maitres d’Ouvrage ayant de fortes consommations d’énergies avec des factures au-delà des 25 000€/an. « Nous leur donnons les différents scenarii dans le cadre de leur transition énergétique. Nous parlons ainsi plus volontiers d’analyse globale que d’étude. Nous travaillons sur les besoins, les freins, les logiques de développement en fonction de sept critères bien définis. Nous jouons sur des ressorts plus psychologiques et sociologiques que techniques pour stimuler le passage à l’acte. C’est ensuite que nous les mettons en relation avec les bons acteurs, bureaux d’études, développeurs et investisseurs. Nous avons d’ailleurs signé un partenariat avec une grosse vingtaine de développeurs solaires en quête de prospects pour réaliser de nouveaux projets » poursuit Thierry Roquebrun.

Dans le détail, les scenarii proposés par Ultim Energie abordent également quelques aspects purement techniques. Ils sont basés sur une analyse rapide et efficace de leurs consommations d’énergie et de leur répartition selon :

leur activité, (exploitation, horaires, impact de l’humain sur les conso…)

leur typologie de bâtiment (métallique, bois, béton.)

leur zone géographique

les surfaces disponibles et les raccordements possibles (TGBT, transformateurs) pour l’étude des centrales solaires en autoconsommation majoritairement et parfois en réinjection,

leur stratégie d’évolution (respect des choix des dirigeants)

Pour une approche visionnaire de la transition énergétique

Le « Simulateur de transition » utilise des algorithmes basés sur le scenario Négawatt personnalisé par rapport à cette répartition. Ses algorithmes tiennent donc compte des 3 domaines : Sobriété, Economie, Production. « Notre approche repose sur l’analyse de la faisabilité d’un projet dans son ensemble et sur la proposition de scenarios personnalisés au Maitre d’Ouvrage afin de l’aider à prendre la bonne décision » ajoute Thierry Roquebrun. Le scénario 0 s’appuie sur une question simple : que risque le maître d’ouvrage s’il ne fait rien ? En matière de réduction des coûts d’exploitation, de concurrence, de différenciation qui se traduit par un objectif : faire avant les autres et montrer son approche visionnaire de la transition énergétique.

Une fois la décision prise, My Transition accompagne la mise en relation avec 3 prestataires correspondants qui achètent des « fiches projets au tarif compris entre 100 à 500€/fiche. « Celui qui aura été sélectionné profitera de notre accompagnement le plus souvent sur la durée du développement et de la construction du projet. La plupart sont en EPC avec pour nous une répartition de rétrocommissions. My Transition se positionne ainsi davantage comme une Plateforme de courtage en projets de transition énergétique qui permet un gain de temps considérable pour tous et qui devrait aider le marché à se structurer. Et surtout, nous espérons devenir un booster de la Transition Energétique en France, mais aussi en Espagne et au Portugal pour commencer notre expansion à l’international » conclut son président.

Encadré

Des projets aboutis :

- Jardinerie Baobab de Balaruc-Le-Vieux

- Mr Bricolage Agde

- Intermarché de Magalas

Des projets à venir :

- le siège national d’un grand groupe de magasins

- plusieurs magasins de ce groupe

- un des plus gros sous-traitants d’Airbus Industrie

- des communes

- une paroisse pilote dans le cadre de l’Eglise Verte

- des propriétaires de bâtiments

Energaia 2019 : Ultim Energie sera présente sur le Pavillon de la CCI Occitanie