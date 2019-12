Autoconsommation Solaire : METRO et Reservoir Sun, un partenariat inÃ©dit pour solariser plus de 20 sites dâ€™ici fin 2020

Reservoir Sun, co-entreprise créée par ENGIE Entreprises & Collectivités et GreenYellow et dédiée à l’autoconsommation solaire, a signé lundi 9 décembre un partenariat d’une ampleur inédite avec METRO France, afin d’accélérer la transition énergétique des entrepôts du grossiste. De quoi booster l’autoconsommation en France !

Dans le cadre de ce projet, Reservoir Sun installera des panneaux solaires sur les toitures de 22 sites, soit une surface de 17 000m² et plus de 3,4MW de puissance installée, pour une production annuelle de 4GWh. Les installations permettront ainsi de couvrir 15% des besoins énergétiques des sites. L’intégralité des projets devrait être mise en service en 2020.

Produire sa propre électricité d’origine renouvelable

Avec ce partenariat, Reservoir Sun poursuit sa mission au service de l’accélération du développement de l’autoconsommation solaire photovoltaïque en France, pour les entreprises et les collectivités et contribue activement à l’engagement environnemental et sociétal de METRO. En effet, METRO France est engagé dans la transition énergétique depuis 2014 avec la mise en place de plans d’action ambitieux de réduction des consommations sur ses entrepôts qui ont déjà permis de réduire de 25% ses consommations d’énergie. Après la signature du 1er Corporate Power Purchase Agreement français en mars 2019 pour fournir 20% de sa consommation annuelle, METRO souhaite à présent produire sa propre électricité d’origine renouvelable. Ce partenariat avec Reservoir Sun marque le début d’un programme de solarisation important afin de fournir les entrepôts de METRO France en énergies renouvelables produites localement, sur les sites eux-mêmes.

« Tout le monde est gagnant »

« Ce partenariat inédit avec un acteur majeur de la distribution constitue une grande fierté pour Reservoir Sun qui fête ses 1 an d’existence. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner efficacement METRO France dans sa transition énergétique, en mettant en service, en un temps record d’une année, 22 projets clefs en main, permettant à l’entreprise de bénéficier d’une électricité verte et locale à un prix très compétitif, sans investissement », a indiqué Mathieu Cambet, Président de Reservoir Sun. « Grâce à ce partenariat avec Reservoir Sun, nous allons pourvoir accélérer notre transition énergétique et contribuer à notre niveau au développement des énergies renouvelables en France. C’est un partenariat où tout le monde est gagnant : METRO France, Reservoir Sun et la Planète », a souligné Coralie Lang Damerose, Responsable Energie de METRO France. Soucieux d’engager l’ensemble des parties prenantes dans ce projet, Reservoir Sun et METRO ont la volonté de mener des actions inédites, notamment en explorant la possibilité pour les salariés du grossiste de co-investir dans les projets solaires.