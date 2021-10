my-PV ouvre le premier bÃ¢timent commercial solaire-Ã©lectrique d’Autriche

L’expert en production de chaleur solaire-électrique my-PV a ouvert son nouveau siège après une période de construction de seulement sept mois. Dans son nouveau bâtiment à Neuzeug, le fabricant autrichien poursuit son concept de « câbles au lieu de tuyaux » et établit des normes en matière d’approvisionnement en chaleur solaire-électrique.

my-PV a conçu son nouveau bâtiment d’entreprise dans l’autre sens : « Au lieu de planifier le bâtiment d’abord, puis le système solaire, nous avons conçu l’enveloppe extérieure sur la base des modules photovoltaïques », explique le directeur général Dr. Gerhard Rimpler. Les 108 modules solaires, dont les dimensions ont dicté la conception de l’enveloppe du bâtiment, sont suspendus à la façade extérieure. Les panneaux sont intégrés dans le mur en bois de mélèze du bâtiment. Sur le toit à une pente, incliné de 9 degrés vers le sud, 200 autres modules solaires génèrent au total plus de 82 000 kilowattheures d’électricité par an.

L’excès d’énergie solaire active la fondation du bâtiment

Qu’il s’agisse d’eau chaude, de chauffage ou d’électricité, l’installation photovoltaïque de 100 kWc fournit l’intégralité des besoins en électricité du bâtiment. Pour ce faire, my-PV a placé des fils chauffants électriques dans la fondation en béton de 25 à 50 centimètres d’épaisseur. Un radiateur électrique à variation continue de 40 kilowatts active cette fondation avec un excès d’énergie solaire pendant les mois les plus froids. Bien que la capacité de chauffage du bâtiment en bois léger à faible consommation d’énergie soit nettement inférieure à 14 kilowatts, l’énergie excédentaire peut être temporairement stockée par l’activation des composants du bâtiment et libérée ultérieurement. La technologie de chauffage ne nécessite pas du tout de conduites d’eau. Le premier étage est également chauffé par un système de chauffage au sol électrique standard avec des fils chauffants posés dans la chape. En été, un système DRV utilise l’énergie solaire excédentaire pour refroidir les pièces. «Avec le nouveau bâtiment de notre entreprise, nous réalisons notre vision solaire-électrique», déclare Rimpler. Douze gestionnaires de puissance AC•THOR et un système de gestion de l’énergie de niveau supérieur contrôlent les services du bâtiment. my-PV a installé les appareils et un ballon d’eau chaude de 300 litres, y compris le radiateur AC ELWA-E, en position visible dans la zone d’entrée du bâtiment. Cela permet aux visiteurs de voir comment fonctionne le système d’alimentation du bâtiment dès qu’ils entrent dans le bâtiment. « De plus, par rapport au facility management classique, nous n’avons pas besoin de construire une salle de facility management de 20 mètres carrés. Cela seul permet d’économiser près de 3 % des coûts de construction », explique Rimpler.

Places de parking sans scellement de surface

Les parkings de l’immeuble ont été aménagés par my-PV à l’aide de grilles en plastique avec des matériaux recyclés. Ils permettent de végétaliser les aires de stationnement afin que les eaux de pluie puissent s’infiltrer dans le sol. « Notre parking se passe presque complètement d’imperméabilisation des surfaces », explique Rimpler. À l’avenir, les clients pourront également recharger leurs voitures électriques avec de l’énergie solaire respectueuse de l’environnement dans deux stations de recharge rapide ; de plus, chaque place de parking dispose d’une connexion 230 volts.

Faibles coûts d’investissement et d’exploitation

my-PV a investi environ deux millions d’euros dans le projet. Le bâtiment a une superficie de 858 mètres carrés avec des coûts d’électricité, de chauffage et d’eau chaude estimés à environ 2 100 euros par an. C’est 67 % de moins que pour les bâtiments commerciaux de taille similaire avec une technologie de chauffage conventionnelle.

Cérémonie d’ouverture avec 120 invités

Le 30 septembre, my-PV a inauguré le nouveau bâtiment avec une présentation du directeur général Dr. Gerhard Rimpler sur sa vision de l’électricité solaire et une table ronde avec le sous-gouverneur Dr. Manfred Haimbuchner, le conseiller provincial en environnement Stefan Kaineder et le membre du parlement provincial. Christian Dörfel. Environ 120 invités ont accepté l’invitation de l’entreprise. En tant que conférencier principal, l’auteur et conférencier Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld a donné une conférence intitulée « Waste intelligemment – ​​pour une nouvelle gestion avec énergie ». Il a prédit que les systèmes de chauffage à base de liquide dans les nouveaux bâtiments disparaîtront dans les dix prochaines années. Le 1er octobre, l’entreprise a fait visiter le bâtiment à 210 visiteurs lors d’une journée portes ouvertes.

www.youtube.com/watch?v=eIlOuVRHIEo&t=2552s