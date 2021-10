Charger son véhicule grâce à l’énergie solaire, c’est possible avec Monabee

Petite dernière de la gamme Optimee’z de Monabee, la borne de recharge à l’énergie solaire sera commercialisée en 2022. L’objectif est d’offrir aux conducteurs une manière inédite de recharger leur voiture et de “rouler au solaire”. Cette borne utilise une technologie de modulation et d’optimisation solaire innovante et s’adresse aux particuliers.

“Les Français souhaitent de plus en plus se tourner vers une énergie solaire pour leur maison, mais aussi pour leur voiture. La première raison : un engagement écologique. En choisissant l’énergie solaire pour recharger leur voiture, ils s’éloignent du pétrole et du nucléaire. La seconde est évidemment financière. Le prix de l’électricité ne cesse d’augmenter. L’autoconsommation est une solution économique et les installations Monabee offrent la possibilité de faire significativement baisser les factures d’électricité”, souligne Clara Trevisiol, co-fondatrice et directrice générale de Monabee.

Une innovation technologique

Monabee poursuit encore son engagement vers une consommation plus durable en étendant sa gamme Optimee’z. Déjà précurseure dans les solutions globales de valorisation de l’énergie solaire, l’entreprise se lance, début 2022, sur le marché de la recharge automobile. Et a ainsi obtenu la qualification IRVE. Alors que les parts de marché des automobiles hybrides et électriques devraient atteindre 15% en 2021, les systèmes de recharges deviennent un véritable enjeu. Monabee se positionne et offre une solution sur-mesure et durable pour les particuliers : une borne de recharge solaire.

L’innovation réside dans la modulation de l’énergie solaire.

La puissance appelée par la borne s’adapte en temps réel à la production photovoltaïque. Résultat : l’utilisateur est en mesure de décider s’il souhaite charger uniquement sur l’énergie solaire ou en mode hybride entre le réseau électrique et l’installation photovoltaïque. Cette innovation est le fruit d’un an de recherche & développement. La borne solaire peut être rattachée à une installation existante ou nécessiter la pose de nouveaux panneaux. En amont de chaque projet, les experts Monabee déterminent précisément le besoin en fonction de la surface disponible, des habitudes des clients et de la puissance nécessaire. Monabee accompagne également les clients et prend en charge les démarches administratives.

Encadré

Caractéristiques techniques de la borne

Puissance de charge :

7,4 kW monophasé – 22 kW triphasé

Base de charge minimum 6A (1380W en monophasé)

Indice de protection IP54

Chargeur universel : s’adapte à tous types de véhicules électriques (Tesla, Renault,

Nissan, Honda, Peugeot, Mini, BMW…).

Recharge possible avec un câble de type 1 ou type 2

Protection intégrée : 6mA DC + 30mA AC