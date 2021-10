SOCIAL GERMINADOR AWARDS 2021 : oÃ¹ comment solariser des Â« Maisons vulnÃ©rables Â» Ã  travers la solidaritÃ© en Espagne

Un groupe de collaborateurs de l’Agence Andalouse de l’Energie (AEA) très sensibilisé à l’énergie, à l’environnement et à la précarité énergétique veut montrer que les personnes disposant de moins de ressources peuvent également bénéficier des énergies renouvelables. Pour cette raison, ils ont lancé le projet « Maisons vulnérables » (HOGARES VULNERABLES) inspiré du projet européen POWERTY et ont présenté les prix « Social Germinador » 2021.

Le projet consiste à mettre en place des installations collectives d’autoconsommation solaire photovoltaïque dans des foyers vulnérables grâce à un financement participatif de type crowdlending, afin que les ménages bénéficient d’une économie d’environ 100 € par an sur leurs factures d’électricité, et ce sans avoir à débourser le moindre euro. Les installations d’autoconsommation sont proposées en location et les frais sont assumés par une ONG collaboratrice. Cette ONG, qui fait aussi partie de l’autoconsommation collective, paie ces frais avec les économies qu’elle réalise sur sa facture d’électricité.

L’argent récolté permettra d’élargir la portée du projet, impliquant plus de familles (également de petits commerces et entreprises du quartier). Par ailleurs, le plus important est que cela donnera l’impulsion pour faire les premiers pas pour créer une communauté énergétique entre tous les participants du projet. De cette façon, il sera possible d’amplifier la puissance et l’impact d’un projet de cette nature, qui à son tour peut servir d’inspiration pour d’autres groupes moteurs de collaborateurs d’autres entités ou organisations. De plus, l’argent permettra de réduire le nombre d’années d’amortissement de l’installation et, par conséquent, d’amener les familles à réaliser des économies plus importantes sur leur facture à partir de l’année où l’installation est déjà amortie. Une initiative largement inspirée du projet Sol Solidaire français qui vise à réduire, au sein du parc de logements sociaux, les factures des ménages en précarité énergétique ! Les bonnes idées font florès, c’est à cela qu’on les reconnaît !