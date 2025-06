Moratoire sur les Ã©nergies renouvelables : un choix irresponsable selon France Nature Environnement

Coup de chaud à l’Assemblée nationale : les député·es de droite et d’extrême droite ont perdu tout sens commun. Ils viennent de voter un moratoire sur les nouvelles installations solaires et éoliennes. Alors que tous les scénarios de prévision énergétique disent qu’elles sont indispensables, quel que soit le nombre de centrales nucléaires construites par ailleurs. Alors qu’elles sont la seule source d’énergie qui ne nous rend pas dépendant des importations de pays étrangers. Alors qu’au mieux, les futures centrales nucléaires ne seront pas opérationnelles avant 2035 (pour les plus optimistes/moins lucides). Ce vote nous expose à des black-out et nous fait perdre toute chance dans notre combat contre le changement climatique. Nous appelons instamment les député·es à ne pas voter cette loi.