Sur les toits de Toulouse, les citoyens font rayonner lâ€™Ã©nergie solaire !

À l’occasion des Rencontres du réseau Cler et de l’énergie citoyenne, organisées à Toulouse du 17 au 19 juin par Énergie Partagée et le réseau Cler, deux acteurs majeurs de la transition énergétique, la centrale photovoltaïque du Tennis municipal des Ponts Jumeaux a été mise à l’honneur comme exemple concret d’un projet local et citoyen.

Sélectionné par le réseau Cler et Énergie Partagée, ce centre de tennis illustre concrètement les bénéfices des projets portés localement par les citoyens : une appropriation collective, une gouvernance démocratique, des retombées locales et un ancrage territorial fort. La centrale photovoltaïque citoyenne du Tennis municipal des Ponts Jumeaux illustre un modèle économique rentable. Porté par Citoy’enR, la plus importante coopérative citoyenne de production d’énergie renouvelable de la région Occitanie, ce projet fait partie des 16 installations qu’elle exploite.

Une installation exemplaire au cœur de la ville

Depuis décembre 2020, le toit du Tennis municipal des Ponts Jumeaux, à Toulouse, abrite une centrale photovoltaïque de 100 kWc, fruit d’une collaboration entre la coopérative Citoy’enR et la ville de Toulouse. Avec ses 300 panneaux solaires, cette installation produit chaque année environ 125 MWh en moyenne, soit l’équivalent de la consommation électrique de 40 foyers. Il s’agit d’un des plus gros projets de Citoy’enR. Pensé et réalisé en lien avec des travaux de désamiantage du toit, le chantier a été conduit avec efficacité, grâce à une coopération étroite avec Toulouse Métropole. Les travaux ont démarré en août 2020 pour une mise en service et injection dans le réseau seulement quatre mois plus tard (décembre 2020). Il s’agit à date du troisième projet mené conjointement par la Ville et Citoy’enR. À noter, l’association a également répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt de Toulouse Métropole, qui porte sur 7 bâtiments soit 2000 m2 de toiture à équiper en panneaux photovoltaïque. « La mise à disposition de nos bâtiments pour la réalisation et l’exploitation de projets photovoltaïques comme celui des Ponts Jumeaux par Citoy’enR s’inscrit dans une politique de transition énergétique plus globale pour le territoire qui mêle implication des acteurs locaux et développement du potentiel solaire de la métropole. » explique Français Cholet, vice-président de Toulouse Métropole.

Une trajectoire économique et citoyenne ambitieuse

Le projet des Ponts Jumeaux présente un modèle économique viable. Depuis 2022, l’électricité produite est réinjectée dans le réseau grâce à un contrat de revente à Enercoop, sur la base d’un tarif d’achat garanti de 0,11215 €/kWh pendant 20 ans. La recette annuelle estimée est de 13 400 euros. Créée en 2017, la coopérative Citoy’enR réunit aujourd’hui 586 sociétaires et exploite 16 toitures solaires, représentant une production totale de 775 MWh / an, soit de quoi couvrir la consommation électrique annuelle (hors chauffage et eau chaude) de 640 personnes. Un 17ème projet, dont les travaux démarrent en juin, sera installé sur le toit d’un Ehpad associatif pour de l’autoconsommation individuelle. Chacun peut devenir sociétaire de la coopérative en acquérant une part sociale à 50 euros. Ce modèle d’investissement direct favorise la relocalisation de l’énergie et de la valeur économique, tout en assurant un ancrage territorial fort. « Quand les projets sont portés par les citoyens, ils sont mieux acceptés, mieux intégrés au territoire. C’est aussi un moyen de se réapproprier notre argent et notre énergie, au service de l’intérêt général. » ajoute Jacques Le Bart, directeur général délégué de Citoy’enR.