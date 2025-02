Autoconsommation/La prime Ã  lâ€™installation divisÃ©e par 2, le tarif de rachat divisÃ© par 3 ?

Suite aux annonces du gouvernement concernant l’énergie solaire, Effy dénonce une décision absurde tant pour le portefeuille des Français que pour la transition énergétique.

Le gouvernement a annoncé mercredi 12 février dernier vouloir réduire son soutien aux installations solaires résidentielles. La prime à l’installation, qui a déjà connu une baisse de -40% depuis un an, serait encore divisée par deux. Le tarif de rachat du surplus d’électricité serait quant à lui divisé par trois, passant de 12,7 cts€ à 4 cts€. Ces choix s’appliqueraient rétroactivement à l’ensemble des demandes de raccordement réalisées depuis le 1er février 2025.

Effy alerte sur cette baisse massive, envoyant un très mauvais signal aux Français qui souhaitent autoconsommer. D’autant que l’on sait que le solaire résidentiel est bien souvent la première étape vers l’électrification (PAC, voiture électrique…). Audrey Zermati, Directrice Stratégie d’Effy s’en émeut : « En réduisant les incitations au solaire résidentiel, on vient encore une fois taper sur le portefeuille des Français. D’autant qu’on prend le risque de stopper une dynamique vertueuse qui allait en faveur de l’électrification des usages. En effet, on constate que les particuliers qui installent des panneaux sur leur toit vont être plus volontaires à installer une PAC et acheter un véhicule électrique. Cette baisse massive leur enverrait un très mauvais signal, alors que de plus en plus de familles commencent à s’équiper en panneaux. Une dynamique qui démarrait enfin en France (+54% sur la dernière année) et qui reste très loin de ses voisins européens. »

Évolution potentielle des primes à l’autoconsommation :

Puissance de 3 kWc Avant le 1er août 2023 Au 1er août 2024 Au 1er février 2025 Prime à l’autoconsommation 1 527 € 768 € 384 € Tarif de rachat du surplus 13,39 c€/kWh 12, 76 c€/kWh 4 c€/kWh

Puissance de 6 kWc Avant le 1er août 2023 Au 1er août 2024 Au 1er février 2025 Prime à l’autoconsommation 2 286 € 1 152 € 576 € Tarif de rachat du surplus 13,39 c€/kWh 12, 76 c€/kWh 4 c€/kWh