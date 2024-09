Lorient accueille la seconde Ã©dition des Rencontres Solaires de l’Ouest

Après le succès retentissant de la première édition, qui a réuni près de 400 participants, à Saint-Joachim (Loire-Atlantique), Les Rencontres Solaires de l’Ouest #2 reviennent pour une deuxième édition le 11 septembre 2024, au Palais des Congrès de Lorient. Cet événement majeur, organisé par Atlansun, s’adresse aux professionnels des filières solaires photovoltaïque et thermique, mais également à toutes les entreprises, des TPE aux grandes structures, ainsi qu’aux collectivités locales désireuses de s’engager dans la solarisation de leurs équipements. Une journée pour accélérer la transition énergétique !

De 9h30 à 18h30, les participants auront l’opportunité de rencontrer des professionnels de la filière solaire, d’assister à des conférences et ateliers, et d’échanger sur les meilleures pratiques pour intégrer l’énergie solaire dans leurs projets. L’objectif de cet événement est de fournir aux entreprises et aux collectivités les outils nécessaires pour réussir leur transition énergétique, dans un contexte où la demande et les exigences en matière d’énergies renouvelables ne cessent de croître. Le programme sera riche et diversifié :

Conférences et ateliers : découvrez les dernières innovations, comprenez les évolutions réglementaires, et identifiez les solutions les plus adaptées à vos besoins.

www.rencontres-solaires-de-louest.fr