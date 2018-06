Montpellier en transition Ã©nergÃ©tique vers une mÃ©tropole solaire

Mercredi 30 mai, Eliane Lloret, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole Déléguée à l’énergie et à la transition énergétique, Chantal Marion, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, Déléguée au développement économique, enseignement supérieur et recherche, innovation, French Tech, artisanat, planification urbaine (SCoT, PLUi) et Stéphanie Jannin, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, Déléguée au développement durable, environnement, biodiversité et culture scientifique et technique, Plan Climat Air Énergie Territorial, ont présenté le programme de la Ville et de la Métropole de Montpellier pour la Semaine Européenne du Développement Durable qui se tiendra du 30 mai au 5 juin 2018. En effet, Montpellier ne cesse de s’engager dans la production d’énergie et la transition énergétique grâce à de nombreuses actions innovantes.

La Ville et la Métropole de Montpellier sont engagées dans la transition énergétique et écologique depuis de nombreuses années en valorisant les ressources du territoire pour développer les énergies locales renouvelables dans un souci permanent de préservation de l’environnement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles et la volonté de développement de filières économiques locales. Reconnue nationalement à de nombreuses reprises pour ses actions en faveur du développement durable (Label Ecocité Ville de Demain, French Tech, Label Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, lauréate du 2ème Prix Academy of urbanism en 2016, lauréate de « Ville Respirable » en 2015, Territoire Démonstrateur de la Ville durable en 2017), Montpellier et sa Métropole assument leur rôle de chef de file en montrant l’exemple.

Dans ce contexte, Philippe Saurel annonce vouloir faire de sa Métropole une « Métropole Solaire ». Autour d’un objectif : augmenter la production d’énergie d’origine solaire sur le territoire en généralisant l’implantation des installations. Cela passe par une intégration du solaire dans les documents d’urbanisme, une initiation d’un travail de fonds avec les ABF, une anticipation au sein des ZAC à venir que chaque bâtiment ou parking soit porteur de panneaux solaires, des concertations avec les promoteurs et les architectes pour les inciter à systématiser l’usage du solaire. Le plan solaire de la métropole de Montpellier passe aussi par un soutien aux projets citoyens et un travail de facilitation pour lever les freins encore nombreux. Montpellier Métropole se veut donc être désormais un territoire de l’expérimentation et de l’innovation solaire afin de démultiplier cette production à coups d’appels à projets, de tests sur l’espace public, de promotion de l’autoconsommation collective. Que Montpellier Métropole devienne le terrain de jeu des start-up de la transition énergétique et du numérique !