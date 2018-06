Sponsor du bulletin mÃ©tÃ©o, SOPREMA va faire de la pub pour le solaire sur France 2 et TV5

SOPREMA, spécialiste des solutions pour bâtiments écoresponsables, lance une campagne TV sur France 2 pour promouvoir ses solutions liées aux apports solaires. cette occasion, l’entreprise renforcera son nouveau positionnement Groupe axé sur la construction responsable tout en réaffirmant son engagement historique en faveur de l’environnement.

Réalisée par l’agence Novembre, cette campagne TV se déroulera des 4 au 29 juin prochains. Sous la forme d’un parrainage météo, elle aura pour objectif de toucher une audience multi-cible. travers des spots vidéo de 8 à 12 secondes, le spectateur découvrira les solutions photovoltaïques et d’éclairage naturel de SOPREMA mises en situation.

La programmation de cette campagne comprendra la diffusion de 344 spots sur France 2 et de 224 spots sur TV5 Monde en pré et post-générique de chaque bulletin météo du lundi au vendredi. Elle sera complétée par un volet digital sur les chaînes replay du groupe France Télévision et sur le site de Météo France ainsi que par un dispositif presse dans des supports professionnels.

« Alors que SOPREMA fournit des solutions d’étanchéité et écoresponsables solaires, le choix d’un parrainage météo nous est apparu évident et plein de sens. Il renforcera la conviction selon laquelle SOPREMA est à la fois l’expert de la construction responsable mais aussi une marque transverse, à même de répondre à tous les besoins du bâtiment » commente Muriel Meynlé, Directrice de la Communication de SOPREMA. « Ce parrainage s’inscrit par ailleurs dans la continuité de la campagne « Le futur a commencé » que nous avons lancée fin 2017 pour promouvoir nos solutions pour bâtiments responsables et nous permet de poursuivre notre objectif d’identité unique sur toutes nos prises de parole ». Solaire sur toute la France à compter du 4 juin sur France 2 et TV5 Monde !