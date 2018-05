LG Electronics Ã©tend la garantie produit de ses modules solaires Ã  25 ans

LG Electronics prolonge de 15 à 25 ans la garantie produit de ses modules LG MonoX Plus, LG NeON 2, LG NeON 2 Black et LG NeON 2 BiFacial (N2T). De plus, le module LG NeON R est maintenant assorti d’une garantie de performance linéaire améliorée de 25 ans. LG Solar bénéficie de l’assise financière du groupe LG Electronics, une société avec un chiffre d’affaires mondial de plus de 50 milliards de dollars US, pour mener à bien ce projet d’extension de garantie.

Avec cette garantie, qui est bien au-dessus de la moyenne de l’industrie, LG crée une incitation supplémentaire à la vente pour les utilisateurs et souligne une fois de plus sa position de leader mondial dans la fabrication de modules solaires de haute qualité. Les partenaires et clients de LG Solar bénéficient d’une plus grande sécurité d’investissement.

Pour l’ensemble des modules LG MonoX Plus et LG NeON 2, LG assure une puissance réelle d’au moins 98 % pour une période d’un an à compter du début de la garantie. A partir de la deuxième année, la puissance moyenne annuelle réelle pour les 24 années restantes ne diminuera pas de plus de 0,5 % par an, de sorte qu’à la fin de la 25 e année, une puissance réelle d’au moins 86 % de la puissance indiquée sur la plaque signalétique du module sera toujours atteinte.

LG a également amélioré la garantie de performance linéaire pour le module LG NeON R, pour lequel la société accorde déjà une garantie produit de 25 ans, et assure une puissance réelle d’au moins 98 % de la puissance de sortie indiquée la première année. A partir de la deuxième année, la puissance moyenne annuelle réelle pour les 24 années restantes ne diminuera pas de plus de 0,4 % par an, de sorte qu’à la fin de la 25ème année, une puissance réelle d’au moins 88,4 % de la puissance indiquée sur la plaque signalétique du module sera atteinte.

« Les modules LG Solar combinent un design sophistiqué avec une technologie photovoltaïque puissante. Grâce à de nouvelles améliorations de production, LG accorde maintenant une garantie produit de 25 ans pour tous les modules solaires. Nos clients et partenaires bénéficient ainsi d’une sécurité d’investissement encore plus élevée », explique Maaty Bouhanane, Directeur des ventes LG Solar France. « Nous sommes fiers de pouvoir étayer notre promesse de qualité par des mesures concrètes. »

